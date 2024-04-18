Sektördeki 67 yıllık köklü tecrübesi, güvenilirliği ve yüksek hizmet standartlarıyla; yük mühendisliği, proje taşımacılığı ve ağır yük kaldırma alanlarında dünyanın önde gelen kuruluşlarından biri olan Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği, sektörün ‘Oscar Töreni’ olarak anılan ESTA Mükemmellik Ödülleri’nde (ESTA-European Association of Abnormal Road Transport and Mobile Cranes) bu yıl da finale çıkan tek Türk firması oldu.

2011 ve 2023 yıllarında ‘ESTA Mükemmellik Ödülü’nü alarak ülkemizin ismini uluslararası arenada duyuran Hareket; 2024 yılı için 2 farklı proje ve kategoride ödül için finalist olan tek Türk firması oldu. 2023 yılında, Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan Hattı’na ait, her biri 23 ton ağırlığındaki 22 metre uzunluğundaki 2 adet füniküleri dar alana indirdikleri mühendislik projesiyle kazanan Hareket, her projeye özel mühendislik çözümleri sunarak ülkemizde ve dünyadaki mega projelere imza atıyor.

Hareket’ten Türkiye’de Ağır Yük Taşıma Rekoru Kıran Proje

25 Nisan 2024 tarihinde Paris’te sahiplerini bulacak ESTA Mükemmellik Ödülleri için 2 ayrı projeyle finalist olan Hareket Proje ve Yük Taşımacılığı’nın ilk projesi SPMT kategorisinde Türkiye’nin tek parça halinde taşınan en büyük yükünü taşıyarak Türkiye’de ağır yük taşıma rekorunu kırdıkları 11.350 tonluk yüzer havuz taşıma projesi.

Bu proje kapsamında; Türkiye’de üretilmiş 11.350 ton ağırlığındaki yüzer havuz, öncesinde gerçekleşen 30 günlük mühendislik çalışması ve 2 günlük taşıma operasyonuyla Tuzla’da denize indirildi. 2 futbol sahası büyüklüğünde, 11.350 ton ağırlığındaki yükü taşıyan Hareket, bu operasyonla Türkiye’nin ağır yük taşıma rekorunu kırmış oldu.

ESTA Mükemmellik Ödülleri’ndeki ‘Kafes Bom’lu Vinç kategorisi için, devlet destekli Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi kapsamında üretilen, 73-102 ton arası ağırlığa sahip 6 adet makaranın ağır yük kaldırma operasyonu ise Hareket’in yarı finale kalan diğer dikkat çekici projesi.

Global düzeyde sektörün büyük şirketlerinin yarıştığı ESTA Ödülleri hakkında değerlendirmede bulunan Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği Genel Müdürü Abdullah Altunkum konuya ilişkin olarak şunları kaydetti: “67 yıllık operasyon gücümüz ve mühendislik tecrübemizle ulusal ve uluslararası pek çok başarılı projeye imza atan bir şirket olarak; 2011 ve 2023 yıllarında aldığımız ödüllere ek olarak, bu yıl da bir Türk firması olarak 2 ayrı projemizle sektörün Oscar Töreni olarak bilinen ESTA Ödülleri’nde finale kalmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yıl üçüncü kez ESTA Mükemmellik Ödülü’nü alarak ülkemizin adını ve Türk mühendislerinin gücünü uluslararası arenada tekrar duyurmak istiyoruz. Bu özel yarışmada iki kategoride finalist olmamızda; Hareket’in temel prensipleri olan müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlamak, her projeye özel mühendislik çözümleri sunmak ve tüm bu süreçlerde günümüz teknolojileriyle üretilen ekipmanları kullanarak hizmet vermemizin önem taşıdığını düşünüyoruz. Dünya çapında uzun yıllardır faaliyet gösterdiğimiz mühendislik çözümleriyle; yük mühendisliği, proje taşımacılığı ve ağır yük kaldırma alanlarında sektörümüze değer katmaya ve hizmetlerimizi genişleterek müşterilerimize güvenilir çözümler sunmaya devam edeceğiz.”