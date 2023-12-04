IRH Başkan yardımcısı Ünal Kaymakçı ve IRH Başkanı Ramazan Kuruyüz yaptığı konusmalarinda“Israil son günlerde yüzlerce sivili ve çocukları katletti. Yıllarca Dünya´nin en büyük açık hava hapishanesi olan Gazze şimdi sekiz hafta boyunca Israil tarafından öldürülen yaklaşık 16.000 sivil ve çocukla dünyanın en büyük mezarlığı haline geldi. Israil ordusunun sekiz haftadır tüm Gazze Şeridini bombalamasının ardından ,okul mülteci merkezi BM dahil olmak üzere en az 60.000 kişi tamamen 150.000 den fazla hane kısmen yıkılmış yerleşim biriminin bulunduğu moloz yığınlarından oluşan bir manzara görünüyor. Israilin Bombalamsiyla Gazze´deki Tesisler,Camiler, Kiliseler malesef harabeye dönüstü“diye belirtti.

IRH Başkanı Ramazan Kuruyüz Konuşması „Sevgili Barış Sevenler Mitingimizi Ortadogu´da Barış ve Adalet“ sloganıyla gerçekleştiriyoruz. Hanau´da Barış için toplandık.Gazzede yaşananlara göz yumacak değiliz.Israilin katliamına hcibirsey yokmuş gibi davranamayız.Gazzedeki çocuklar huzurlu uyuyana kadar biz sessiz kalmayacağız.Ortadoğuda ,Filistinde ve Gazzede Barış Özgürlük ve Adalet sağlanana kadar bizlerde tepkimizi dünyaya haykiracagiz ve dayanışma içinde Mazlumların ve haksızlığa uğrayanların yanındayız.Bu Savaşın içindeki savunmasız ve masum çocukların,kadınların, sivillerin yanindayiz“aciklamasinda bulundu.