İsrail’in güney kesiminde bir çölde düzenlenen ve binlerce sivilin katılımıyla gerçekleştirine Supernova Festivali, kana bulanmış ve 260 kişi hayatını kaybetmişti.

Yahudilerin Sukot Bayramı’na denk gelecek şekilde organize edilen festivalde hayatını kaybedenler televizyonlarda söylendiği gibi Hamas tarafından açılan ateş sonucu mu ölmüşlerdi? Yoksa festival alanında bulunan İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Hamas'a karşı açtığı karşı ateş sonucu çapraz ateş arasında kalarak mı can vermişlerdi?

Bazı uluslararası gazeteciler kanlı baskın sırasında cep telefonlarıya çekilen görüntülerden yola çıkarak hayatını kaybeden sivillerin çapraz ateş arasında kalarak öldürüldüklerini iddia ediyor.

GÖRÜNTÜLERDE İSRAİL SAVUNMA KUVVETLERİ MENSUPLARI VAR MI?

Müzik festivaline baskın sonrası çekilen videolarda görüntülere yansıyan İsrail mensubu üniformalı kişilerin İsrail Özel Kuvvetleri'ne bağlı askerler olmadığı, sivilleri Hamas mensuplarının saldırısından korumaya çalışan hafif silahlı güvenlik personeli olduğu belirtiliyor.

İsrailli bir kadın, evinde 2 çocuğuyla birlikteyken Hamas askerlerinin eve geldiklerini ve sonrasında yaşadıklarını anlattı. Hamas askerlerine evde iki çocuk olduğunu söyeyen İsrailli kadın, Hamas askerinin "endişe etme, ben müslümanım, size zarar vermeyeceğiz" dediğini aktarıyor.

Ortadoğuyu neler bekliyor, şu an kestirmek zor ama dünyanın gözünün bu topraklarda olduğunu söyeyebiliriz. "Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır" sözünü hatırlatalım ve bir an önce bu kirli savaşın bitmesini dileyelim.