Başarılarıyla Türkiye’ye değer katan isimler, inovatif fikir geliştirmenin önemi ve iş dünyasındaki güncel trendler hakkındaki tecrübelerini iki gün boyunca kadın ve genç girişimcilerle paylaştılar.

Yeni nesil girişimcilik

Halkbank, “Vizyon Buluşmaları” kapsamında kadın ve genç girişimcileri alanında önemli başarılara imza atmış birbirinden değerli isimlerle 30-31 Ocak tarihlerinde İstanbul'da buluşturdu. İki gün süren etkinlikte; hayata geçirdikleri yenilikçi fikirleriyle ülkemize değer katan uzmanlar, deneyimlerini katılımcılara aktararak geleceğin liderlerine yol gösterdiler.

Halkbank Vizyon Buluşmaları’nda konuşan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan hayallerini gerçekleştirmek üzere yola çıkan girişimcileri desteklemekten ve onların heyecanına ortak olmaktan mutluluk ve gurur duyduklarını belirterek, “Girişimcilik kültürünün ülkemizde kökleşmesi için kadın girişimcilerimiz ve genç girişimcilerimiz öncelikli olmak üzere girişimciliğin her alanına özel finansal ürünler sunmaktayız. 2021 yılında kadın girişimciliğini desteklemek için hayata geçirdiğimiz Kadın Girişimci Kredi Destek Paketi ile bugüne kadar, farklı meslek gruplarından 215 bin kadın girişimciye ulaşarak 55 milyar TL finansal destek verdik. Kadın girişimcilerimiz dışındaki, kendi işini kurmak isteyen her yaştan ve eğitim düzeyinden girişimcilere sunulan kredi desteklerimiz ise; 2021 yılından bugüne kadar 25 milyar TL'ye, destek verdiğimiz girişimci sayısı ise 139 bine ulaşmıştır” açıklamasında bulundu.

Değer üreten kadınlar bir arada

30 Ocak’ta hem sosyal hayatta hem de iş dünyasında varlıklarını daha da güçlendirmek isteyen kadınların gelecekteki liderlik rollerini desteklemeye yönelik “Kadın Liderler ve Girişimciler” başlıklı Vizyon Buluşması gerçekleştirildi.

Psikiyatrist Yazar Prof. Dr. Kemal Sayar, katılımcılara “İş ve Aile Yaşamının Uyumlaştırılması” konusunda atılması gereken adımları aktarırken, büyük pazarlara erişim için küresel çapta stratejik değere sahip “E-Ticaret ve İhracatın Önemi”ni Perakende ve Görsel Mağazacılık Danışmanı, Trend Uzmanı Oğuzhan Coşkun anlattı. “Markalaşma”nın püf noktalarını Ashley Joy kozmetik markasının kurucusu Aslı Gümüşel Şen aktarırken, Gastronomi Şefi Ebru Baybara Demir de “Sağlıklı Yaşam ve Sürdürülebilirlik” için dikkat edilmesi gerekenleri katılımcılarla paylaştı.

Vizyon Buluşmaları kapsamında kadın girişimciler için düzenlenen Kurum Destekleri Paneli’nde ise Halkbank Girişimci Bankacılık Daire Başkanı Didem Dilara Alp, KOSGEB Girişimcilik Daire Başkanı Ali Urhan, TOBB Girişimcilik Müdürlüğü Uzmanı Handan Köse ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kıdemli Uzmanı Öznur Özbek Değirmenci bağlı bulundukları kurumların girişimcilere sunduğu desteklerden bahsettiler.

Dijital gelecekte genç girişimciler

31 Ocak’ta gerçekleşen “Dijital Gelecekte Genç Girişimciler” Vizyon Buluşması ise; çağın ilerisinde düşünebilen ve inovatif çözümler üretmeyi hedefleyen gençler için düzenlendi. Etkinlikte katılımcılar; “Girişimcilik ve İnovasyon” oturumunda Teknoloji Yazarı Serdar Kuzuloğlu’ndan, “Sıfırdan Zirveye” oturumunda Acoucheee markasının kurucusu Ilgın Özdemir Yazgan’dan, “İlham Veren Girişimler” oturumunda Rebul Atelier’in yenilikçi ve genç yüzü Kerim Müderrisoğlu’ndan, “Madalyonun Öteki Yüzü: Başarısızlıktan Korkmayanlar” oturumunda Yatırımcı Ebru Dorman’dan bilgi ve tecrübelerini dinlediler.

Halk Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Zafer Mustafaoğlu kitle fonlama konularını ele alırken, GoArt Metaverse kurucusu Burak Soylu da hem Türkiye’de hem de dünyada Metaverse evrenindeki gelişmeleri katılımcılara aktardı.

Kurum Destekleri Paneli’nde ise; Halkbank Girişimci Bankacılık Daire Başkanı Didem Dilara Alp, KOSGEB Kredi Genel Müdürü Arif Torun, TOBB Sektörler ve Girişimcilik Daire Başkanı Ahmet Saygın Baban ile TÜBİTAK TEYDEB Girişimcilik Destekleme Grubu Bilimsel Programlar yetkilisi Abdüllatif Tunçay deneyimlerini gençlerle paylaştılar.