İstanbul Özel Halk Otobüsü Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, “ İstanbul Büyükşehir Belediyesi 3 aydır hak edişleri ödemedi. Toplam borcun 1.5 Milyar TL’yi buldu. Esnaf borçlarını ödeyemediği için borçlar birikti ” dedi.

İstanbul’da faaliyet gösteren Özel Halk Otobüsü Esnafları Odası İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi ile ilgili yaşadıkları mağduriyetlere dair Saraçhane’de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binası önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. İstanbul Özel Halk Otobüsü Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık tarafından yapılan basın açıklamasında Özel Halk Otobüsü Şoförleri esnaflarının hak edişlerinin 3 aydır ödenmediğini, toplam borcun 1.5 milyar TL’yi bulduğunu ve esnafın borçlarını ödeyemediklerinden borçlarının biriktiğini ifade etti.

Özel Halk Otobüslerinin yılda 365 gün ve günde 16 saat süreyle çalışmak kaydıyla günde 18 bin sefer yaptığını ifade eden İstanbul Özel Halk Otobüsü Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, “Aşağıda belirtilen ÖHO Kuruluşları ve bunlara bağlı 3041 adet Özel Halk Otobüsü olarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına ve yine İstanbul Büyükşehir Belediyesince verilen ruhsat ile kentimize toplu taşıma hizmeti vermekteyiz. 1 asrı aşan bir zamandan beri, İstanbul kent içi toplu taşıma sektöründe yer alan Özel Halk Otobüsleri, yılda 365 gün ve günde 16 saat süreyle çalışmak kaydıyla, günde 18 bin sefer yapmakta, 650 bin KM kat etmekte ve günlük yolcu sayımız 1 milyon 800 bin yolcu taşımaktadır. Özel Halk Otobüsleri, şimdiye kadar Halkımıza, Kentimize, Devletimize ve İstanbul Büyükşehir Belediyemize karşı belirlenmiş bütün sorumluluklarını eksiksiz, hatta fazlasıyla yerine getirmiş ve bir an dahi bir kamu hizmeti olan kent içi toplu taşıma faaliyetini aksatmamışlardır. Özel Halk Otobüsleri, hizmet kalitesinin yükseltilmesi, sürdürülebilir bir işletmecilik ve gelir sağlanabilmesi amacıyla, 01.12.2020 tarihinden itibaren İETT ile ortak mutabakatla hazırlanan “Özel Taşımacı İşletme Sistemine” geçmişlerdir. ÖTİS’e göre Özel Halk Otobüsleri, İETT tarafından hazırlanan planlamaya göre yolcu taşıma hizmetini ifa etmesi, İBB ise “Sabit Maliyet, Değişken, Maliyet, Kar ” esasıyla ve bireysel işletme performansına göre işletmecilere aylık hak ediş ödemesi gerekmektedir. Özel İşletmeciler, ÖTİS’e geçtikten sonra, daha önceden de olduğu gibi yolcu taşıma sorumluluğunu eksiksiz yerine getirirlerken, idare sorumluluğundaki aylık hak edişlerinin ödenmesinde sorun yaşamışlardır” dedi.



‘İBB’de ise yaklaşık 1,5 Milyar TL civarında alacağımız bulunmaktadır’

Araç başına 500 bin TL’yi aşmış, toplamda ise yaklaşık 1,5 Milyar TL civarında alacaklarını beklediklerini söyleyen Özel Halk Otobüsü Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık “Ağustos ayının ortasına gelmiş olmamıza rağmen Mayıs - Haziran - Temmuz 2023 aylarının hak edişlerinden birikmiş alacağımız, araç başına 500 bin TL’yi aşmış, toplamda ise yaklaşık 1,5 Milyar TL civarında alacağımız bulunmakta. Araç yenileme, yakıt, yedek parça, bakım-onarım ve temizlik, personel giderlerinin ödenmesi işletmecinin sorumluluğundadır. İBB tarafından aylık hak edişler vaktinde ve tam olarak ödenmediği için tedarikçilere ve paydaşlarımıza olan borçlarımız birikmekte olup, vaktinde ödenmeyen borç işletmecilere artı maliyet getirmektedir. Bu durum ayrıca şoför personel bulmamızı zorlaştırdığı gibi araçların bakım ve onarımlarını vaktinde yaptıramamamıza, dolayısı ile sefer kayıplarının çoğalmasına ve vatandaşın hizmetinin aksamasına neden olmaktadır. 2022 yılı ve öncesinde tedarikçilere olan borçlarımızı kredi kullanarak ödeyebiliyor iken, ülkece yaşadığımız ekonomik kriz nedeniyle mevcut durumda Bankalar kredi vermediği ve ek hesap kullanımını da kapattıkları için maliyeti yüksek olsa da kredi kullanarak borç edinme şansımızda kalmamıştır. Bu şartlar da işi artık daha fazla sürdürebilme olanağı kalmadığı için bir an dahi aksatılmaması gereken ve İBB’nin sorumluluğundaki kamu hizmeti doğal olarak duracaktır. Sebebi ve sorumlusu olmadığımız bu durum nedeniyle bizi anlayacaklarından emin olduğumuz İstanbul halkından şimdiden özür diliyoruz. 3 yıldır sabır ve anlayış gösterdiğimiz ve artık tıkandığımız bu durum sebebiyle üzüntülü olduğumuzu belirtir, kamuoyuna saygıyla arz ederiz” şeklinde konuştu.



‘Dün masayı terk ettik kalktık’

Dün masayı terk ettiklerini belirten Özel Halk Otobüsü Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık “Bizim talebimiz şudur. Her ay hak edişlerimizin Eksiksiz ödenmesi şu anda ortalama olarak araç başı 250 bin lira gibi hak edişlerimiz oluyor. Bunların eksiksiz ödenmesi, içeride kalan bu paramızın da gelecek aylar içerisinde düzenli olarak ödenip sıfırlanması gibi bir talebimiz var. Bu talebimizi şimdi Ekrem Başkan'a iletmek üzere belediyeye gittik. Belediyede Ekrem Başkan Ankara'ya gitmiş. Grup Başkan Vekili Sayın Tarık Balyalı'yla konuştuk. Aynı taleplerinizi de ilettik. Eğer dediğimiz gibi bu bizim taleplerimiz. Burada bir yapılmazsa veya hayata geçmezsek biz tekrar başkanlar olarak toplanacağız. Ne gerekiyorsa bunu yapacağız. Ama bizim şu değil biz İstanbul halkını mağdur etmek istemiyoruz. İstanbul halkının taşımasına, evinden işine, işinden evine gitmesini engellemek istemiyoruz. Ama onların da bizi anlayacaklarını eminiz. Onun için de bu saatten sonra şirket başkanlarıyla, oradaki gelecek talepler şirket başkanlarıyla, kooperatif başkanları kurum başkanlarıyla oturacağız, konuşacağız. İleri noktada da ne yapacağımızı sizlere aktaracağız. Katılımınız için çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar şunu bakın elimizden geleni yapıyoruz. Kurum başkanlarımızın ve oda adına söylüyorum. Elimizden gelen tümünü yapıyoruz. Bazı arkadaşlar şunu söylemeye çalışıyor işte gidiyorsunuz da yok yumruğuma masaya vurmuyorsunuz. Zaten dün masayı terk ettik kalktık. Bu da önemli değil. Ama önemli olan biz sürdürebilmemiz. Bu işi sürdürebilmek için de diyalogda kesmeden kendi dertlerimizi de kendi sorunlarımızı da masaya yatırarak bunu çözmeye çalışıyoruz” dedi.