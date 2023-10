Halı İhracatının Yıldızları Ödül Törenine Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Kilis Valisi Tahir Şahin, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Gaziantep Milletvekilleri Hasan Öztürkmen, Melih Meriç ve Ertuğrul Kaya, AK Parti İl Başkanı Murat Çetin, belediye başkanları, oda ve borsaların başkan ve yöneticileri, sanayiciler ve seçkin bir davetli topluluğu katıldı.

TİM tarafından 2022 verilerine göre GAİB üyesi en fazla halı ihracatı yapan firmaları ödüllendirmek amacıyla düzenlenen törenin açılış konuşmasını yapan Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, “Bu gün bir yandan halı sektörünün geleceğini yazmaya aday olan genç tasarımcılarımızı, diğer yandan ise bin bir emekle ürettiğimiz halılarımızın dünyanın dört bir yanına pazarlayan, halılarımızı dünya pazarlarında hak ettiği değerlerle satarak ülkemize önemli katkılar sağlayan Halı İhracatının Yıldızları Ödül törenini bir arada gerçekleştiriyoruz. Ödül alan tüm firmalarımızı ve tasarımcılarımızı kutluyorum, emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Gaziantep’in üretim, istihdam ve ihracatıyla ülke ekonomisine yön veren şehirlerden birisi olduğunu belirten Başkan Kaplan, “Onun için bu şehrin sanayicinin, ihracatçının bu şehir için emek veren herkesin kıymetini bilelim. Eğer bir şeyin kıymetini bilmezsek onu kaybederiz. Eğer bir şeyin değerini bilmezsek onun farklı ellere, farklı yerlere gitmesine neden oluruz. Bizler sahip olduğumuz bütün değerlerin ülkemizin, vatan toprağımızın değerini bilmek ve sahip çıkmak zorundayız. Gaziantepli sanayici, ihracatçı her türlü zorluğa rağmen yılmadan üretimi, istihdamı ve ihracatı artırmak için çalışırken, Gaziantep’in yönetici ve bürokratlarını yanımızda hissetmek istiyoruz. Son dönemlerde yatırımlarını farklı bölgelere, farklı kentlere ve farklı ülkelere kaydırma yönündeki girişimleri de yakından izliyoruz. Sizlerden Gaziantep’in dinamiklerine sahip çıkmanızı istiyoruz. Bu dinamikler Gaziantep’in Türkiye’nin göz bebeği olmasını sağlayan dinamiklerdir. Sanayicilerimizin, iş adamlarımızın, ihracatçılarımızın ve bu ülke için var güçleriyle çalışan bütün sektör temsilcilerinin kıymetini bilelim” şeklinde konuştu.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği’nin Tasarım Günleri etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen ödül töreninde konuşan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, halı sektörünün ülke ekonomisi açısından önemine dikkat çekti. Bakan Yardımcısı Tancan, “3,2 milyar dolarlık halı ihracatı ile Çin’den sonra ikinci sırada geliyoruz. Ben inanıyorum ki, biz bu azim ve gayretle çalışmaya devam edersek Çin’i de geçeriz” dedi. Bakan Yardımcısı Tancan, kalifiye elaman ihtiyacının büyük sorun olduğuna dikkat çekerken, GAHİB’in lise, üniversite ve sanayi işbirlikleri ile bu alanda önemli başarılara imza attığını ifade etti. Tancan, “GAHİB’i ihracatın artırılmasının yanında eğitime verdiği desteklerden dolayı da kutluyorum” şeklinde konuştu.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, konuşmasında Gaziantep’in her alanda çok özel bir il olduğunu vurguladı. Vali Çeber, “Gaziantep’teki sanayi bölgelerinde toplam 1700 civarında tesiste üretim yapılıyor. Bu tesislerde 400 bine yakın kişi istihdam ediliyor. Gaziantep her şartta yatırım yapıyor, üretiyor, ihracat yapıyor. Yani Gaziantep dert çözmeye gayret eden bir şehir. Bu nedenle biz Gaziantep’i konuşurken sadece şehrimizi değil bölgeyi de konuşuyoruz. Çünkü bölgenin cazibe merkeziyiz. Günümüzde Gaziantep, Halep, Şam ve Bağdat gibi şehirlerin geçmişte oynadığı rolü oynuyor. Bu kent çalıştıkça ve ürettikçe bölgemiz de hatta komşu ülkeler de huzurlu olmaya devam edecektir” dedi. Kilis Valisi Tahir Şahin ise Polateli Organize Sanayi Bölgesi’ndeki altyapı çalışmalarının devam ettiğini belirterek, Gaziantepli yatırımcıları Polateli OSB’ye yatırım yapmaya davet etti.

Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen törende yaptığı konuşmada, Gaziantep’in sadece savaş alnında değil iktisadi kalkınma alanındaki kahramanlığının da tüm Türkiye’ye örnek olduğunu söyledi. Milletvekili Melih Meriç ise, büyük zorluklara rağmen yatırım, üretim, istihdam ve ihracat yapan iş dünyasının her türlü övgüyü hak ettiğini dile getirdi. Milletvekili Ertuğrul Kaya ise halının stratejik bir ürün olduğunu belirterek, Gaziantep ve ülke ekonomisinin geleceği açısından halı sektörünün sorunlarına çözüm bulunmasını istedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Halı Sektör Kurulu Başkanı ve TİM Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Kaplan da, halı sektörünün Gaziantep ekonomisinin en önemli lokomotifi olduğunu söyledi. Başkan Kaplan, halı ihracatının önündeki engellerin kaldırılması konusunda çaba gösterilmesini istedi.

Konuşmaların ardından 2022 yılı rakamlarına göre en fazla ihracat yapan GAİB üyesi 27 firmaya ödülleri verildi. Halı ihracatı şampiyonlarının ödüllerinin ardından Tasarım Günleri çerçevesinde düzenlenen 9. Makine Halısı Tasarım Yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi. 9. Makine Halısı Tasarım Yarışmasında Yusuf Yılmaz birinci, Berkay Gökgöz ikinci, Saide Ulçay üçüncü, Mehmet Harun Akdemir dördüncü, Dilara Anıl ise beşincilik ödülüne layık görüldü.



Ödül Alan Firmalar, “Milat Halı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Merinos Halı Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, Kartal Halı Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Empera Halı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Filoteks İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi, Özkaplan Karpet İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi, Safyün Dokuma Ürünleri İç ve Dış ticaret Anonim Şirketi, Bade Dış Ticaret Anonim Şirketi, Grand Dış Ticaret Limited Şirketi, Sipahi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi, Oscar Halı Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Yasin Kaplan Tekstil ve Halı Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, Lysandra Halı Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Kaplan Kardeşler Halı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Post Halı İthalat İhracat Limited Şirketi, Shag Rugs Halı Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, Esma İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi, Dokupa Pazarlama İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi, Mirac Halı Ticaret Limited Şirket, Şahan İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi, Öztürkler Tekstil Anonim Şirketi, Bossan Tekstil İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Durkar Dış Ticaret Limited Şirketi, Gümüşoğlu İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi, Algan İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi, Sırma Carpet Dış Ticaret Limited Şirketi, Art Dış Ticaret Limited Şirketi” Ödüllerin sahibi oldu.