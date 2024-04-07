Fidan bakanlığın genel müdürlüklerini artırırken her coğrafyaya özel müdürlükler kurdu. Bakan Fidan ayrıca Türkiye’nin gelişen-değişen ilişkilerini gözetmek amacıyla bazı ülkeler için ayrı genel müdürlükler oluşturuldu.

Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanlığı'nın yeni vizyonu çerçevesinde kurumsal, idari, teknik, fiziki koşullarında iyileştirmeler gerçekleştirildiği belirtildi.

KUZEY VE GÜNEY AMERİKA'DA İKİ AYRI MÜDÜRLÜK

Resmi Gazete'de resmen yayınlanan yeni kararnamede Amerika kıtası, Kuzey ve Güney Amerika Genel Müdürlükleri ayrılarak ikiye bölündü ifadelerine ver verildi.

Kuzey ve Güney Amerika Haritası

Söz konusu müdürlükleri Kuzey bölümünün başkanlığına Murat Lütem, Güney Amerika Genel Müdürlüğü’ne ise Yaprak Balkan atandı.

İRAN VE IRAK'A DA İKİ AYRI MÜDÜRLÜK

Ayrıca İran ve Irak da artık ayrı iki genel müdürlük olacak. Söz konusu kararnamede daha önce Güney Asya Genel Müdürlüğü’ne bağlı olan bu ülkelerin genel müdürlüklerine henüz atama yapılmadı. Kararname ile genel müdür yardımcıları belli oldu. İlgili atamaların daha sonra yapılacağı belirtildi.

ORTA ASYA'YA AYRI PARANTEZ

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnamede, "Türk devletleri de ayrı bir genel müdürlüğe bağlı olacak. Orta Asya ve Türk Devletleri Teşkilatı Genel Müdürlüğü kuruldu, bu göreve Gökhan Turan atandı." denildi.

Orta Asya haritası Bayram şekerleri tezgahlardaki yerini aldı

Ayrıca Dışişleri Bakanlığı açıklamasında bu kararla ilgili, “Türkiye’nin Orta Asya coğrafyasına verdiği önemi ve dış ilişkileri kurumsallaştırma stratejisi doğrultusunda TDT’ye verilen önemi yansıttığı” ifadesi yer aldı.

İNSANİ YARDIMLAR TEK ELDEN

Reform bunlarla da sınırlı kalmadı Fidan, insani yardımlar konusundaki yapılanmayı da komple dizayn etti. Kurulan genel müdürlük ile ilgili yapılan açıklamada "İnsani ve Teknik Yardımlar Genel Müdürlüğü, doğal afetler ve salgınlarla ilgili ikili ve çok taraflı işbirliği konularının eşgüdümünü yapacak, Türkiye’ye gelecek ve ülkemizden gidecek insani yardımları koordine edecektir." denildi.

Öte yandan açıklamanın devamında, "Türkiye’nin çeşitli coğrafyalarda bölgesel kalkınmanın ve insani yardım konularında proaktif politikalarını yansıtacak uzmanlaşmış bir genel müdürlük teşkil edilmiş oldu" denildi.

VİZE VE GÖÇ AYNI ÇATIDA

Cuma günü Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre Konsolosluk Hizmetleri ve Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar Genel Müdürlüğü ile Göç Politikaları ve Vize İşlemleri Genel Müdürlüğü de yeniden yapılandırıldı.

Göç ve vize işlemleri tek bir çatı altında toplandı. Teknolojiyi takip edip bu gelişmelerin uluslararası ilişkilere yansımalarını ele almak üzere Bilim ve Teknoloji Politikaları Genel Müdürlüğü kuruldu.

YENİ REFORM ADIMLARI GELECEK

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı'dan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı’nca yürütülen çalışmalar milli güvenlik sistemimizin bir parçası. Hem bakanlığımızın hem de personelimizin güvenliğini sağlayacak yapılanmalar ve yenilikler, ülkemizin bekası için elzem” ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: trhaber