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BURSA'DA GEÇİMLERİNİ ÇEK ÇEK ARABAYLA KARTON TOPLAYARAK SAĞLAYAN İKİ GENCİN TÜRK BAYRAKLARIYLA SÜSLEDİĞİ ÇEKÇEK ARABALARI İLGİ ODAĞI OLDU.

Haberde İnsan 29.10.2020, 09:30 29.10.2020, 10:23
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Bayramın en anlamlı görüntüsü...

Bursa’da geçimlerini çek çek arabayla karton toplayarak sağlayan iki gencin Türk Bayraklarıyla süslediği arabaları ilgi odağı oldu. Cumhuriyetin 97.yıldönümü etkinliklerine kartoncu çocukların bu görüntüsü damgasını vurdu

Osmangazi ilçesine bağlı Soğanlı Mahallesi’ndeki bir geri dönüşüm deposuna hurda karton toplayarak geçimlerini kazanan iki arkadaş Mustafa Öke ve Nurullah Özdemir’in Cumhuriyetin ilanının 97 yılı sebebiyle Türk bayraklarıyla süslediği çek çek arabaları ilgi odağı oldu. Bursa caddelerinde bayraklı arabalarla hurda karton toplayan gençler bayrak sevgisi görenlerin büyük takdirini kazandı.

Şanlıurfa Viranşehir’li olduğunu belirten Mustafa Öke, "3 yıldır bu işi yapıyorum. Cumhuriyet Bayramı sebebiyle arabalarımızı süsledik. Türk bayrağını çok seviyoruz, o bizim bayrağımız. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Nurullah Özdemir ise "Bayrağı çok seviyoruz. ’İnsanlar görsün’ diye arabalarımızı süsledik. Bayramımız kutlu olsun" diye konuştu.

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