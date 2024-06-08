Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol Güney Kore ve Orta Asya ülkeleriyle işbirliği için yeni bir platform oluşturmayı amaçlayan K-İpek Yolu girişimi çerçevesinde 10-15 Haziran tarihleri arasında Türkmenistan, Kazakistan ve Özbekistan'a resmi ziyarette bulunacak. Pazartesi Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ile görüşmeyi planlayan Yoon, Salı günü Kazakistan'a giderek Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya gelecek. Yoon Perşembe günü ise Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüşecek. Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'un 3 Orta Asya ülkesine yapacağı resmi ziyaretler çerçevesinde iki ülkeden şirketlerin katılacağı iş forumlarına da katılacak.



Seul'de 2025 yılında “Güney Kore-Orta Asya” zirvesi düzenlenecek

Güney Kore, Kırgızistan ve Tacikistan'ın da aralarında bulunduğu 5 Asya ülkesinin katılımıyla 2025 yılında “Kore-Orta Asya” zirvesi düzenlemeyi planlıyor. Başkent Seul'de düzenlenecek zirve, Güney Kore ve Orta Asya ülkeleriyle işbirliği için yeni bir platform oluşturmayı amaçlayan K-İpek Yolu girişimi çerçevesinde gerçekleştirilecek.

Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Kim Tae-hyo girişime ilişkin yaptığı açıklamada, Bu girişim aracılığıyla özgür, barışçıl ve refah içinde bir Güney Kore ile Orta Asya'yı kurmak için birlikte çalışmayı dilediklerini söyledi. Ortaklık girişiminin kaynaklar, resmi kalkınma yardımı, kültürel ve halklar arası alışveriş, hükümet düzeyinde bağlantı oluşturma gibi 4 ana ayağı olduğunu belirten Kim, bu alanlar çerçevesinde Güney Kore'nin 5 ülkenin her biriyle özel işbirliğine odaklanmayı planladığını aktardı.

Güney Kore'de üst düzey bir temsilci ise, Orta Asya'nın genç ve dinamik bir demografik yapıya sahip olduğunu vurguladı. ABD ve Çin gibi küresel güçlerin bölgeyle bağlarını güçlendirmeye çalıştığını ifade eden yetkili, “Ancak bu ülkelerin zaman zaman yatırım ve destek konusunda baskı altında olduklarına veya daha açık ifadeyle emperyalizmin yeni bir biçimiyle karşı karşıya kaldıklarına dair endişeler var” açıklamasını yaptı.