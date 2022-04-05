Zelensky’nin yüzündeki çizgiler dünya medyasında gündem oldu

Savaşın izlerini yüzünde taşıyor!

Ukrana lideri Zelensky, Rusya ile aralarında başlayan sürtüşmelerin ilk günlerinde eğlenceli tavırlarıyla dikkat çeken bir isimdi. Televizyon programlarında boy gösteriyor, gülüyor ve halkına umut veriyordu. Rusya işgal girişimine başladığı günden itibaren Zelensky'nin yüzü de değişmeye başladı. Güleryüz gitti, yerini asık bir surata bıraktı. Bakımlı cildi yerini kırışıklıklarla dolu bir cilde bıraktı. Zelensky, adeta savaşın izlerini yüzünde taşımaya başladı.

Bu durum dünya medyasının da gözünden kaçmadı. Bazı medya kuruluşları Ukrayna lideri Zelensky'nin savaştan önceki ve sonraki fotoğraflarını paylaştı.

Zelensky Savaştan Önceki Hali

Zelensky Savaştan Sonraki Hali

Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ne?

Ukrayna savaşı can almaya devam ederken Kiev'den çok konuşulacak bir açıklama geldi. Ukrayna, Kiev bölgesinin kontrolünü tamamen ele geçirdiğini açıkladı. Ukrayna birliklerinin ilerlemesi ile Rusya'nın kayıpları net bir şekilde ortaya çıktı. Bölgeden gelen görüntüler 'Putin'in tank mezarlığı' olarak nitelendirildi. Bucha Belediye Başkanı, kasabadaki bir toplu mezara 280 kişinin gömüldüğünü ve cesetlerin sokaklara saçıldığını söyledi. Öte yandan Rusya, Bucha kentinde sivillerin öldürüldüğü iddialarına ilişkin suçlamaları kabul etmedi.