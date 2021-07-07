banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Kılıçdaroğlu, Mersin’de çarşı esnafıyla bir araya geldi
Kılıçdaroğlu, Mersin’de çarşı esnafıyla bir araya geldi
Dolar ve Euro güne nasıl başladı?
Dolar ve Euro güne nasıl başladı?
Ordu’da 7.7 milyarlık devlet yatırımı
Ordu’da 7.7 milyarlık devlet yatırımı
'Tosuncuk' Mehmet Aydın rakibini kaçırıp sorgulamış!
'Tosuncuk' Mehmet Aydın rakibini kaçırıp sorgulamış!

Yunanlılar göçmenleri balık istifinde geri itti

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunan askerlerinin can sallarına bindirip Türk karasularına ittiği düzensiz göçmenleri, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı. Olayda 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Güncel 07.07.2021, 10:53
Yunanlılar göçmenleri balık istifinde geri itti

Gece saatlerinde Bodrum açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine belirtilen bölgeye Türk Sahil Güvenlik botları gönderildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, can sallarına balık istifi gibi bindirilmiş göçmenlerle karşılaştı. Yunan askerlerince Türk Karasularına bırakılan 2 can salı içerisindeki toplam 37 düzensiz göçmen, güvenli bir şekilde Sahil Güvenlik botuna alındı.

Olayda göçmen kaçakçılığı yaptıkları değerlendirilen 2 kişi de gözaltına alındı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi'ne gönderildi.

Yorumlar (0)
26°
parçalı bulutlu