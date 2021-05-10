Yaz daha gelmedi: Meteoroloji'den poyraz uyarısı!
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin büyük bölümü kuvvetli poyrazın etkisi altında. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz kıyıları ile bu akşam saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık seyredeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde azalarak mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, güney kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın kuzey yönlerden orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Ege kıyıları, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu ile Adıyaman çevrelerinde kuvvetli (40-70 km/saat) ve kısa süreli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın kuzey yönlerden Marmara'nın güneybatısı, Ege kıyıları, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu ile Adıyaman çevrelerinde kuvvetli (40-70 km/saat) ve kısa süreli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL 11°C, 19°C
Az bulutlu ve açık
ANKARA 5°C, 18°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 15°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 19°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 9°C, 16°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON 10°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı
ERZURUM -1°C, 14°C
Bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı, parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR 7°C, 25°C
Az bulutlu ve açık