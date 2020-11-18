Yavaş: 4 lüks aracın satışı için yarın ihaleye çıkıyoruz

Göreve geldiğimizden beri Başkent Ankara'da tasarruf dönemi devam ediyor.



BELKA Anonim Şirketimize ait 4 lüks aracın satışı için yarın ihaleye çıkarak 2 milyon TL'den fazla gelir elde etmeyi bekliyoruz.



Ankaralının ihtiyaçlarını israfa, kayıt dışı işlere kurban etmeyeceğiz. pic.twitter.com/Vrk8wzyQQt