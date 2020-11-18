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Yavaş: 4 lüks aracın satışı için yarın ihaleye çıkıyoruz

Mansur Yavaş, BELKA Anonim Şirketi'ne ait 4 lüks aracın ihaleyle satılacak 2 milyon liradan fazla gelir elde edeceklerini açıkladı

Güncel 18.11.2020, 21:00 18.11.2020, 21:08
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Yavaş: 4 lüks aracın satışı için yarın ihaleye çıkıyoruz

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Yavaş, BELKA Anonim Şirketi'ne ait 4 lüks aracın satışı için yarın ihaleye çıkarak 2 milyon TL'den fazla gelir elde etmeyi beklediklerini açıklayarak, "Ankaralının ihtiyaçlarını israfa, kayıt dışı işlere kurban etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

#Mansur Yavaş #arkara #lüks #araç
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