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Velilere özel eve teslimat dönemi

Pandemi döneminde tüketicilerin mağazalara gitmek yerine e-ticarete yönelmesi, okulların açılmasıyla beraber kırtasiye sektöründe de online alışveriş oranlarını etkisini arttırdı.

Güncel 24.09.2020, 09:39
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Velilere özel eve teslimat dönemi

Pandemi döneminde tüketicilerin mağazalara gitmek yerine e-ticarete yönelmesi, okulların açılmasıyla beraber kırtasiye sektöründe de online alışveriş oranlarını etkisini arttırdı. Velilerin kırtasiye ve ders kitabı ihtiyaçlarını en güvenli şekilde göndermek için arabayla teslimat modeline geçen Atlas Kırtasiye, e-ticaret cirosunu yüzde 20 artırdı. Arabayla teslimat modelini duyan pek çok okul, kitaplarını velilere en hijyen şekilde ulaştırmak için Atlas Kırtasiye ile iş birliği yapıyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi süreci tüketici davranışlarında köklü değişimlere neden oldu ve yeni nesil teslimat dönemi başladı. Okulların açılmasıyla birlikte eğitmenlerin belirlediği kırtasiye ve ders kitabı listelerini alan veliler kırtasiye ve hobi ürünleri satan e-ticaret sitelerine yöneldi. Mağazaya gitmek istemeyen veya kargo süresi beklemek istemeyen müşterileri için arabayla teslimat başlatan Atlas Yönetim Kurulu Üyesi Burak Saruhan, 30 yılı aşkın süredir sektör oyuncusu olarak, okula dönüş döneminde velilerin her koşulda yanında olduklarını belirtiyor.

‘DİKKAT GÜÇLENDİRME SETLERİNE TALEP ÇOK’

Öğrencilerin ilk defa karşılaştıkları uzaktan eğitim uygulamasında bilgisayara diledikleri zaman ulaşabilme imkanı olsa da yeterli düzeyde motive olmamış olmaları başka bir sorunu oluşturduğunu söyleyen Saruhan : ‘Evde birçok velinin çocuklarını uzaktan eğitim sürecine kolay adapte edemediğinden derslerine daha iyi odaklanmaları için eğlenceli kitapların, renkli defter kalemlerin yanında asıl ilginin dikkat ve zeka güçlendirme setlerine olduğunu gördük. Öğrencilerimize evlerinde bir sınıf ortamında gibi hissetmelerini sağlayacak kırtasiye ihtiyaçlarıyla motive etmenin yanında hayal gücü ve yaratıcılıklarını besleyecek, en önemlisi motivasyonlarını güçlendirecek eğitim setleri öneriyoruz. Ders bitimi sonrası puzzle, boyama kalemleriyle yaratıcı resimler, dikkat güçlendirici zeka oyunları oynanabilir. Önemli olan uzaktan eğitimde motivasyonu yüksek tutarak, hem eğitici hem eğlendirici yeni deneyimler sunarak sürece olan ilgiyi sıcak tutmak. Bugün 90 Yayınevi Bölge Bayiliğine sahibiz ve bu zorlu süreçte köy okulları dahil yardımcı kaynak kitaplarımızla öğrencilerin hangi alanda ne eksiği varsa maksimum düzeyde karşılamaya çalışıyoruz ‘

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