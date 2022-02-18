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Ünlü kalp cerrahı Mehmet Öz Fetullah Gülen’i savundu!
Türk asıllı Amerikalı kalp cerrahı Mehmet Öz Cumhuriyetçi Parti'den siyasete girmeye hazırlanıyor. Amerika'nın Pensilvanya eyaletinde senatoya girmek için yarışan Mehmet Öz, Washington Post'a skandal açıklamalarda bulundu. FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ile ilgili soruda: "Darbeye karıştığına dair iddialar inandırıcı değil. O Pensilvanya’da kalmayı sürdürecektir. Gülen’e dokunulamaz" cevabını verdi.
Güncel 18.02.2022, 10:51 18.02.2022, 11:06
MEHMET ÖZE GÖRE GÜLEN'İN DARBEYE KARIŞTIĞI İDDİASI İNANDIRICI DEĞİLMİŞ!
Terörist başı Fethullah Gülen'in 15 Temmuz darbe girişiminin sorumlusu olduğuna ilişkin iddiaların inandırıcı olmadığını söyleyen Öz şu ifadeleri kullandı:
“Darbeye karıştığına dair iddialar inandırıcı değil. O Pensilvanya’da kalmayı sürdürecektir. Gülen’e dokunulamaz.”