Türkiye’nin AYDA Şampiyonları ODTÜ ve İTÜ’den!

140 yıllık tecrübesiyle Asya’nın lider boya markası Nippon Paint’in 13 yıldır mimarlık ve iç mimarlık öğrencilerine yönelik düzenlediği Asya’nın en prestijli tasarım ödüllerinden Asia Young Designer Awards’ın (AYDA) Türkiye şampiyonları belli oldu. Dünya Mimarlık Haftası’nda yayınlanan ödül töreninde şampiyonlar Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)’den ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)’den çıktı.

Geleceğin tasarımcılarını yetiştirme vizyonuyla hayata geçirilen; tüm dünyadan 35 binin üzerinde mimarlık ve iç mimarlık öğrencisinin başvurduğu ve Nippon Paint’in mimari arenada global anlamda ses getirdiği AYDA, Türkiye’deki öğrencilerden de büyük ilgi gördü.

50’den fazla üniversiteden 137 öğrencinin, kriterleri tamamlayarak çalışmalarını jüri değerlendirmesine sunduğu yarışmada “Empati için Tasarla” temasında birbirinden değerli projeler üretildi. Nippon Paint’in YouTube hesabında yayınlanan ödül töreninde İç Mimarlık kategorisinin birincisi İTÜ’den Berk Kesimoğlu olurken Mimarlık kategorisinin birincisi de ODTÜ’den Şevval Simruy Baygül oldu.

Şampiyonların Şampiyonu Çin’de belirlenecek ve Harvard’a gidecek

Aralarında Çin’in, Japonya’nın ve Singapur’un olduğu ve Türkiye’nin de katılımıyla toplam 16 ülkede düzenlenen yarışmada ülke şampiyonları 2022’nin yazında Çin’de düzenlemesi planlanan global finalde yarışacaklar. Global yarışmanın kazananı ise “Asia Young Designer of the Year” unvanı ile Harvard University Graduate School of Design’da 6 haftalık Design Discovery Program’ına katılma fırsatı yakalayacak.

Mimarlık kategorisinde birincilik kazanan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Öğrencisi Şevval Simruy Baygül projesiyle ilgili “AYDA yarışmasını görünce ve konusunun da “Empati için Tasarla” olduğunu öğrenince çok heyecanlandım ve katılmak istedim. Öncelikle belirtmek isterim ki “Düşülke” adını verdiğim projemle birincilik kazandığım ve ülkemi global arenada temsil etme şansı yakaladığım için mutluyum. Projemi hazırlarken amacım, kullanıcı ve mekanlarla empati kurmak oldu. Bunu da en iyi hayalet şehirlerle yapabileceğimi düşündüm ve İtalya’daki terk edilmiş eski Roma Krallığı’nı buldum.

Çok büyük ölçekli ve zorlu bir arazi. Ancak ben zorlu arazilerin kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamada ve bu ihtiyaçları karşılarken sunduğu daha yüksek potansiyele sahip olduğunu düşünüyorum. Elimde zorlu bir arazi var ve zorlu günlerden geçiyoruz, ‘Zaten insanların yaşaması için var olan bu yeri çürümekten kurtarabilir miyim?’ ve ‘Maceraperestleri, ziyarete gelen turistleri konaklatabilir miyim?’ sorularını kendime sorarak insanların konaklayabileceği, tarım yapabileceği ve yaşayabilecekleri alanlar geliştirdim. Ben bu projeyle aslında; insanları bir araya getirerek ortak bir yaşamı paylaşmayı ve gelecek nesillere de aktarılmasını istedim. Bunu da empatiyle yaptım,” dedi.

İç mimarlık kategorisinde birincilik kazanan İstanbul Teknik Üniversitesi iç mimarlık öğrencisi Berk Kesimoğlu ise projesiyle ilgili “Öncelikle bu yarışmaya katılmama vesilen olan hocalarıma ve yarışmayı Türkiye’ye taşıyan Nippon Paint’e teşekkür etmek isterim. Projemin adı ‘Street House’. Bir evin sokak oyunu alanına dönüşmesi projesi. Bu proje arsam Kuzguncuk’ta. Önceden ofis, ondan da önce pasaj olan yerin bir konuta dönüşümünü, konutun da sokakla iç içe geçmesini ele aldım. Projemi hazırlarken iki şeye dikkat ettim: Trafik, park sorunu, teknoloji, çocukların çoğunlukla evde vakit geçirmesi, güvenlik problemleri nedeniyle ‘Çocukların sokakta oyun oynayamaması’ ve insanların bir araya gelememesinden dolayı “Komşuluk ilişkilerinin eksik yaşanması”. Böylece projem hem kamusal alana hem de ev yaşamına dikkat çekiyor. Özellikle bahçe alanını çocukları ve mahallede yaşayan insanları bir araya getirmek için tasarladım. Burada da mahalleliye çocuklara güvenli bir alan sağlandığında keyifle oynayabileceklerini göstererek bir empati kurmalarını sağladım,” şeklinde konuştu.

AYDA’nın 2022 konsepti de ödül töreninin sonunda açıklandı. “Yakınsama: Mekânsal Tasarımda Bir Aradalık” olan yeni tema kapsamında farklı geçmişlere, kültürlere ve bölgelere sahip tasarımcıların birbirlerinden öğrenebilecekleri, ortak ve temel sosyal zorluklara mümkün olan en iyi çözümü sunabilecekleri bir geleceği şekillendirmeye yardımcı olunması hedefleniyor.

Mimarlık Kategorisi Kazananlar:

1.’lik Ödülü - DÜŞÜLKE Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şevval Simruy Baygül

2.’lik Ödülü - THE NATURE LOOP İstanbul Teknik Üniversitesi Mustafa Gelgeç

3.’lük Ödülü - MITIGATION LAB İstanbul Teknik Üniversitesi (Çift Anadal Programı) Berk Kesimoglu

1. Mansiyon - YIĞIN İstanbul Teknik Üniversitesi Naz Nar

2. Mansiyon - UPCYCLER PARK TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İrem Tümay

3. Mansiyon - [ARALIKTA] İstanbul Teknik Üniversitesi Hikmet Arın Aydın

İç Mimarlık Kategorisi Kazananlar:

1.’lik Ödülü - STREET HOUSE İstanbul Teknik Üniversitesi (Çift Anadal Programı) Berk Kesimoğlu

2.’lik Ödülü – VERTICAL VILLAGE İstanbul Teknik Üniversitesi Merve Uçan

3.’lük Ödülü – NEIGHBOR-GROUND Kadir Has Üniversitesi Cansu Erdem

1. Mansiyon – MERAKLI KUTU Kırıkkale Üniversitesi Eren Akavcı

2. Mansiyon - AGROACRES İstanbul Teknik Üniversitesi Aslıhan Öztürkoğlu

3. Mansiyon - HEAL&FEEL PLAYGROUND Başkent Üniversitesi Nehir Gülyüz

AYDA Türkiye yarışmasının daha fazla kitleye ulaşması konusunda katkı koyan ve öğrenci katılımı sağlayan üniversitelere de ödüller verildi. İç Mimarlık katkı ödülünü Kırıkkale Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, Mimarlık katkı ödülünü ise Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü aldı.

AYDA Türkiye’nin mimarlık ve iç mimarlık sektörünün öncü isimlerinden oluşan 2020-21 seçici kurulu ise şu isimlerden oluşuyor:

Mimarlık

Kutlu Bal (Mimar), 2X1 Architects

Hakan Demirel (Mimar) Suyabatmaz Demirel Architects

Arzu Gönenç Sorguç (Prof.Dr., Öğretim Üyesi), Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

Görkem Volkan (Mimar), Görkem Volkan Design Studio

Begüm Yazgan (Mimar), Yazgan Design Architecture



İç Mimarlık