Türkiye, en iyi 50 kongre toplantı ülkeleri listesinde 38. sırada

Uluslararası Kongre ve Kongre Birliği’nin (ICCA) yıllık raporu yayımlandı. Raporun 2021'in en iyi performans gösteren 50 toplantı destinasyonu listesinde Türkiye 38. sırada yer aldı,

ICCA dünyanın her yerinde yapılan 8.000 uluslararası toplantıyı planlanan, etkilenmeyen, sanal, hibrit, dijitalleşme ve iş sürekliliği başlıklar altında değerlendirerek oluşturduğu Ülkeler ve şehirler Performans Endeksi (DPI) ülkeler sıralamasında Türkiye en iyi 50’nin 38. sırasında yer alırken Yunanistan 17. sırada yer aldı.

Rapora göre Avrupa’nın 20 şehri dünya kongre ve toplantı pazarının yüzde 80’ine sahip. Asya ülkelerinin payı ise yüzde 15 Asya’yı da yüzde 5 pay ile Kuzey Amerika izliyor.

Kongre ve toplantıda en iyi 50 ülke

1 ABD

2 İspanya

3 Almanya

4 Fransa

5 İtalya

6 İngiltere

7 Japonya

7 Portekiz

9 Çin

10 G. Kore

11 Avusturya

12 Hollanda

13 Belçşka

14 Kanada

14 İsveç

16 İsviçre

17 Greece

18 Danimarka

18 Polonya

20 Avusturalya

21 Norveç

22 Finlandiya

23 Çek Cumh.

24 Tayvan

25 Singapur

26 Meksika

27 Brezilya

28 BAE

29 Macaristan

30 Rusya

31 Kolombiya

32 Hindistan

33 Arjantin

34 İrlanda

35 Hırvatistan

36 Slovenya

37 Estonya

38 Türkiye

39 Tayland

40 Romanya

41 Litvanya

42 G. Afrika

43 Malezya

44 Şili

45 Hong Kong

45 Endonezya

47 Sırbistan

48 Kenya

49 İzlanda

49 Yeni Zelanda