Türkiye, en iyi 50 kongre toplantı ülkeleri listesinde 38. sırada
Uluslararası Kongre ve Kongre Birliği’nin (ICCA) yıllık raporu yayımlandı. Raporun 2021'in en iyi performans gösteren 50 toplantı destinasyonu listesinde Türkiye 38. sırada yer aldı,
ICCA dünyanın her yerinde yapılan 8.000 uluslararası toplantıyı planlanan, etkilenmeyen, sanal, hibrit, dijitalleşme ve iş sürekliliği başlıklar altında değerlendirerek oluşturduğu Ülkeler ve şehirler Performans Endeksi (DPI) ülkeler sıralamasında Türkiye en iyi 50’nin 38. sırasında yer alırken Yunanistan 17. sırada yer aldı.
Rapora göre Avrupa’nın 20 şehri dünya kongre ve toplantı pazarının yüzde 80’ine sahip. Asya ülkelerinin payı ise yüzde 15 Asya’yı da yüzde 5 pay ile Kuzey Amerika izliyor.
Kongre ve toplantıda en iyi 50 ülke
1 ABD
2 İspanya
3 Almanya
4 Fransa
5 İtalya
6 İngiltere
7 Japonya
7 Portekiz
9 Çin
10 G. Kore
11 Avusturya
12 Hollanda
13 Belçşka
14 Kanada
14 İsveç
16 İsviçre
17 Greece
18 Danimarka
18 Polonya
20 Avusturalya
21 Norveç
22 Finlandiya
23 Çek Cumh.
24 Tayvan
25 Singapur
26 Meksika
27 Brezilya
28 BAE
29 Macaristan
30 Rusya
31 Kolombiya
32 Hindistan
33 Arjantin
34 İrlanda
35 Hırvatistan
36 Slovenya
37 Estonya
38 Türkiye
39 Tayland
40 Romanya
41 Litvanya
42 G. Afrika
43 Malezya
44 Şili
45 Hong Kong
45 Endonezya
47 Sırbistan
48 Kenya
49 İzlanda
49 Yeni Zelanda