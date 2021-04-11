Türkistan - Türk dünyasının kültür başkenti olacak

Türkçe konuşan Devletler İşbirliği Konseyinin son gayri resmi zirvesinde, Türkiye Cumhurbaşkanı R. Erdoğan da dahil olmak üzere 8'devlet başkanının katılımıyla Türkistan'ın resmi olarak Türk dünyasının başkenti olarak tanındığını belirtmek gerekir. Ve Türkiyenin kalbinden - İstanbul'dan Türkistan'a doğrudan aktarmasız uçuşların ortaya çıkmasıyla, Türk dünyasının manevi başkentinin asırlık tarihini tanımak çok daha kolay, daha hızlı ve daha erişilebilir hale gelecektir.

Kazakistan, İpek Yolu nüfusunun en açık şekilde temsil edildiği ülkedir. Sözde "bozkır yolu" ülkeden geçti ve Türkistan tarihi merkeziydi - Türk halklarının manevi başkenti. Yaşı 1500 yılı aşar ve şehir bir asırdan fazla bir süredir Kazak Hanlığı'nın başkentidir. Ancak, en önemlisi, Türkistan'ın ünlü olduğu şey, Tamerlan'ın emriyle XIV-XV yüzyılların başında İslam'ın ünlü vaizi, şair ve düşünür Khoja Ahmed Yassaui'nin mezarına dikilen türbe.

6 günlük turun programı, Türkistan bölgesinin ve Büyük İpek Yolu'nun bir zamanlar geçtiği Çimkent şehrinin birçok tarihi, kültürel, doğal alanını ziyaret etmeyi içeriyordu. Bunlar arasında K.A. türbesi Yassaui, Arystan baba, Karashash ana ve İbrahim ata, Otyrar, Sauran, eşsiz Ak-Meşhit mağarası, Ukash ata anıt kompleksi, otel ve eğlence kompleksi "Karavan-Saravan

Bildiğiniz gibi 21 Mart 2021'den itibaren FlyArystan'ın Türkistan'dan İstanbula ilk uluslararası uçuşu başlattı. Düzenli uçuşlar haftada 2'kez - Cuma ve Pazar günleri ve 21 Nisan'dan itibaren Çarşamba günleri başka bir sıklık eklenecektir. Tek yönlü bir uçuşun maliyeti 79 avrodan başlıyor, bu yılın Ekim ayı sonuna kadar uçuş biletleri mobil uygulama FlyArystan'da ve web sitesinde mevcut flyarystan.com. Bilet fiyatı, boyutları 56 * 23 * 36 cmyi geçmemesi gereken bir 5 kg el bagajı ve gemide rastgele bir yer içerir. 10 kga kadar artırılmış el bagajı, bagaj, gemide yer seçimi, sıcak yemekler ve diğer yolcular gibi ek hizmetler bir mobil uygulamada veya sitede kendi başlarına satın alabilirler. Veya bir bilet satın alırken, ayrı ayrı hizmet satın alırken olduğundan% 60'a kadar daha ucuza mal olacak tarife paketlerinden birini seçin.

Bütçe taşıyıcısı FlyArystan 9 Airbus filosunda, salonları 180 ekonomi sınıfı koltukla donatılmış uçaklar A320 ve ortalama yaş 7'dir. Düşük maliyetli havayolu FlyArystan, Kazakistan'ın ilk ulusal havayolu şirketi Air Astana'nın bir yan kuruluşudur. Nazarbayev. İlk uçuş 1 Mayıs 2019'da Almatı-Nur-Sultan-Almatı yönünde ve 2 yıldan az bir sürede 3 milyon yolcularının taşınmasından daha fazla gerçekleşti.