TOKER KARDEŞLERDEN SAĞLIKÇILARA JEST

HOPA- Hopa’nın tanınmış simalarından Uğur Kuyumculuk-Zen Gold sahipleri Hakan-Celal kardeşler sağlıkçıları unutmadı.

Toker Kardeşler 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Hopa Devlet Hastanesinde görevlerinde 20 yılı aşan hemşireler Çile Şentürk ve Ülkü Gonca Morkoç’a hediyelerini verdiler.

Hopa Devlet Hastanesini ziyaret eden Hakan Toker, Başhekim Dr. Hakan Çelik’in makamında Başhekim Hakan Çelik, Başhekim yardımcısı Ersin Böcü ve Sağlık Bakım Hizmet Müdürü Nazan Karagöz’ün Tıp Bayramlarını kutladı. Hakan Toker, Başhekim Hakan Çelik’e hastanede 20 yılı aşan sürede hizmet veren hemşirelere Tıp bayramı nedeniyle hediyelerini vermek istediğini söylemesi üzerine Çelik’te hemşireler Çile Şentürk ve Ülkü Gonca Morkoç’u başhekim makamına davet etti.

Hakan Toker burada hemşirelerin Tıp bayramını kutlayarak, özellikle Pandemi döneminde tüm sağlık camiasının fedakârca çabalarını tüm Türkiye olarak yakından takip ettiklerini ifade ederek: “Bu zorlu sürecin ağır yükünü çeken taraftan biride hemşirelerimizdir. Bizde kardeşim Celal Toker’le birlikte sağlıkçılarımıza böyle bir jest yaparak günlerini kutlayalım istedik. Emekleriniz-çabanın her şeyin üstündedir. Şahsınızda tüm sağlıkçılarımızın Tıp bayramlarını kutluyoruz” diyerek hediyelerini takdim etti.

Hemşireler Şentürk ve Morkoç’ta nazik düşünceleri ve iyi niyetli temennileri için Hakan Toker’e teşekkür ettiler.

Hopa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Hakan Çelik’te burada yaptığı değerlendirmede Hakan Toker’e günlerini kutladıkları için teşekkür ederek, “Böylesine anlamlı bir günde Toker kardeşler olarak ince düşünceniz için tüm mesai arkadaşlarımız ve çalışanlarımız adına teşekkür ediyorum. Böylesine nazik davranış ve düşünceler bizlere büyük moral destek vermektedir. Tekrar sağ olun” dedi.