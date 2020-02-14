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TİM’den koronanın vurduğu Çin’e tıbbi yardım

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), korona virüsünün etkileriyle mücadele eden Çin’e tıbbi yardımda bulundu. Yaklaşık 200 bin koruyucu maske ve içerisinde koruyucu gözlük, dezenfektan, eldivenin bulunduğu çok sayıda tıbbi malzeme Çin’e ulaştı.

TİM’den koronanın vurduğu Çin’e tıbbi yardım

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), korona virüsünün etkileriyle mücadele eden Çin’e tıbbi yardımda bulundu. Yaklaşık 200 bin koruyucu maske ve içerisinde koruyucu gözlük, dezenfektan, eldivenin bulunduğu çok sayıda tıbbi malzeme Çin’e ulaştı.

14 Şubat 2020 Cuma 18:04
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TİM’den koronanın vurduğu Çin’e tıbbi yardım

61 ihracatçı birliği, 27 sektörü ile 90 bin ihracatçısıyla Türkiye’de ihracatın tek çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), korona virüsü nedeniyle zorlu bir süreç geçiren Çin’e yardım eli uzattı.

Çok sayıda koruyucu maske ve tıbbi yardım malzemesi Çin’e ulaştırıldı. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan TİM Başkanı İsmail Gülle, korona virüsünün küresel bir tehdit haline gelmemesi için tedbirlerin hızla hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Gülle, şunları kaydetti:  “Son dönemde tüm dünya, Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Korona virüsünün etkilerine odaklanmış durumda. Virüsün kontrol altına alınma sürecindeki eksiklikler, Çin açısından zorlu süreçleri de beraberinde getirdi. Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak biz de, dünyanın diğer bir ucunda Korona virüsü salgınıyla mücadele eden Çin'e, Türk insanının yardımseverliğini göstererek, dost elimizi uzattık. İhracat Ailemiz adına, Çin'e koruyucu maske ve tıbbi malzeme yardımında bulunduk. Yaklaşık 200 bin koruyucu maskeyi ve içerisinde koruyucu gözlük, dezenfektan, eldivenin bulunduğu çok sayıda tıbbi malzemeyi Çin’e ulaştırdık. Bu sürecin küresel bir tehdit haline gelmemesi adına, mümkün olduğunca hızlı ve etkili bir şekilde yönetilmesi ve tedbirlerin hayata geçirilmesi büyük önem taşıyor”

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