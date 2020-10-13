thyssenkrupp Asansör, İstanbul’daki iki büyük metro hattının asansör ve yürüyen merdiven tedarikçisi oldu

thyssenkrupp Asansör, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçireceği Ataköy-İkitelli Metrosu ve Ulaştırma Bakanlığı’nın projesi Kirazlı-Bakırköy İDO Metro hatlarının asansör, yürüyen merdiven ve yürüyen bant tedarikçisi oldu. thyssenkrupp Asansör, ihale kapsamında Ataköy-İkitelli metro hattına 45 asansör, 116 yürüyen merdiven, 6 yürüyen bant; Kirazlı-Bakırköy metro hattına 26 asansör ve 100 yürüyen merdiven ile İstanbul halkının hızlı ve güvenli şekilde kolayca yolculuk etmesine olanak tanıyacak.

Durakları ve uzunluklarıyla şehrin en önemli projelerinden olacak yeni metro hatlarında, Avrupa, Asya ve Amerika’daki metro projelerinde kullanılan yüksek performans ve yüksek taşıma kapasiteli Victoria model yürüyen merdivenler kullanılacak. Haftanın 7 günü 24 saat kesintisiz hizmet ve mobilite için tasarlanan ağır hizmet tipi Victoira yürüyen merdiven, tüm iklim koşullarında kullanıcılara yüksek güvenlikli bir seyahat imkanı sunacak. Yüksek güvenlik ve taşıma kapasitesi için geliştirilen asansörleri, Avrupa normlarını sağlamasının yanı sıra saatte 180 hareket verme özelliği ile metro gibi alanların mobilitesine çözüm olacak.

2022 yılında bitirilmesi ve tam kapasite ile İstanbul halkının hizmetine açılması hedeflenen metro hatları toplam 28km uzunluğa, 19 istasyona ve saatte 105 bin yolcu taşıma kapasitesine sahip olacak. Metrobüs, Marmaray, Başakşehir-Kirazlı ve Aksaray-Havalimanı metrolarına hızlı aktarma noktaları sayesinde Avrupa Yakası doğudan batıya birleşmiş olacak.

“Kasım ayında montajlara başlamayı hedefliyoruz”

thyssenkrupp Asansör CEO’su İsmail Polat, “Asansör, yürüyen merdiven ve yürüyen bantlarımızla, saatte 100 bini aşkın insan sirkülasyonunun olduğu yoğun bir hatta hizmet vereceğiz. Bu iki hat, milyonlarca kişinin yaşadığı İstanbul’da kritik noktaları birbirine bağlamasına ek olarak, sosyal ve ekonomik hayatı da destekleyecek. Bu sebeple bu iki metro hattı bizim için son derece önemli ve referans niteliğinde olacak bir proje. 2022 yılında tamamlanarak İstanbul halkının hizmetine açılacak bu projelerin asansör ve yürüyen merdiven üretimine başladık. Montaj işlemlerine de Kasım ayı itibarıyla başlamayı hedefliyoruz. İstanbul’daki tüm metro hatlarının yüzde 70’inin thyssenkrupp Asansör markası tarafından sağlandığını belirtmekten gurur duyuyoruz. Özellikle böyle bir metropolde verimli bir ulaşım sistemi çok önemli. İstanbul, kentsel mobilite konusunda Avrupa mega kentlerinin birinci liginde oynayacak” dedi.

Hem Türkiye’de hem de dünyada ağır hizmet tipi ürünleri ile özellikle insan trafiğinin son derece yoğun olduğu metro gibi kritik projelerde tercih edilen thyssenkrupp Asansör, yüksek teknoloji ve yüksek güvenlikli ürünler anlamına geliyor.