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Teravih namazı bu akşam saat kaçta kılınacak? (İSTANBUL)
Mübarek aya girerken vatandaşların aklındaki tek soru: 'İstanbul'da ilk teravih namazı bu akşam saat kaçta kılınacak?' oldu. İşte tüm detaylarıyla ramazan ayı namaz saatleri sizlerle...
Güncel 01.04.2022, 17:01 01.04.2022, 17:07
İSTANBUL'DA TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
İstanbul'da Ramazan ayının ilk teravih namazı 1 Nisan Cuma akşamı saat 20:57'da kılınacak
İSTANBUL'DA İLK SAHUR SAAT KAÇTA?
İstanbul’da ilk oruç için imsak vakti 2 Nisan Cumartesi saat 05:12'de olacak
İSTANBUL'DA İLK İFTAR SAAT KAÇTA AÇILACAK?
İstanbul'da ilk iftar saat 2 Nisan Cumartesi 19:36'da açılacak.
|Miladi Tarih
|Yatsı (TERAVİH)
|01 Nisan 2022 Cuma
|20:57
|02 Nisan 2022 Cumartesi
|20:58
|03 Nisan 2022 Pazar
|20:59
|04 Nisan 2022 Pazartesi
|21:01
|05 Nisan 2022 Salı
|21:02
|06 Nisan 2022 Çarşamba
|21:03
|07 Nisan 2022 Perşembe
|21:05