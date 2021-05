Tepe Servis, Covid-19 ile Mücadelede Teknoloji Odaklı Atılımlarına Hız Kesmeden Devam Ediyor!

Ortak kullanım alanlarının Covid-19’un yayılımında yarattığı tehlike; dezenfeksiyon süreçlerinde kullanılan ve toplum sağlığını ön planda tutan ürünlerle, yöntemlerin önemini daha da artırdı. Ortak kullanım alanlarının temizlik aşamalarında kullanılan bazı ürünlerin hem virüs ve bakterilerin yayılımını engellememesi hem de toplum sağlığını tehlikeye atması da tartışılan konular arasında yer aldı. Hizmet verdiği müşterilerine ait ortak alanlarda çevreye ve doğaya duyarlı temizlik ürünleriyle hijyen sağlayan Tepe Servis ve Yönetim de pandeminin yayılımında kritik öneme sahip olan bankalara yönelik temizlik süreçlerinde yeni bir teknolojiyi devreye aldı. Entegre tesis yönetimi alanında inovatif çözümler sunan Türkiye’nin yüzde 100 yerli sermayeli lider şirketi Tepe Servis ve Yönetim, özellikle bankalara yönelik sunduğu temizlik hizmetinde kullandığı “UV Sterilizatör” isimli cihaz ile dezenfeksiyon işleminin yapıldığı alanları insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde bakteri, virüs gibi mikroorganizmalardan arındırıyor. Çevre dostu uygulamalarıyla sektörde fark yaratan şirket, ilerleyen dönemlerde cihazın kullanım alanlarını daha da yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

“Entegre tesis yönetiminde örnek olacağız”

Pandemi dönemi ile birlikte ortak kullanım alanlarındaki temizlik süreçlerinin ayrı bir öneme sahip olduğunun altını çizen Tepe Servis ve Yönetim Bankalar Direktörü Berna Artuç, bu noktada özellikle banka, hastane ve AVM gibi temas riski yüksek alanların ön plana çıktığını söyledi. Artuç, “Söz konusu ortak kullanım alanları elbette ki hijyen noktasında her zaman çok önemliydi. Ancak pandemi, bu önemi daha da artırdı. Biz de; sektörde elde ettiğimiz konumun getirdiği sorumluluktan yola çıkarak pandemi ile mücadelede de her zaman bir adım ileriyi hedefledik. İnovasyona önem veren bir şirketiz. Temizlik süreçlerimizde çevreci uygulamaları her zaman destekliyoruz. Tüm bu nedenlerden dolayı UV Sterilizatör ile sunduğumuz temizlik hizmeti ayrı bir öneme sahip. UV Sterilizatör ile taçlandırdığımız çevre dostu, toplum sağlığını ön planda tutan yaklaşımımızla entegre tesis yönetiminde örnek olmayı amaçlıyoruz. Bundan sonraki temizlik süreçlerimizde UV Sterilizatör’ün kullanım alanlarını yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz” dedi.

Dezenfeksiyon işlemini kısa sürede tamamlıyor!

UV Sterilizatör, Türkiye’nin ilk Covid-19 test raporuna sahip. Söz konusu cihaz, temizlik süreçlerinde kullanılan diğer yöntemlerin aksine ilgili yüzeyde yer alan ve insan sağlığını tehdit eden patojen mikroorganizmaların yayılımını toplum sağlığını ön planda tutarak ortadan kaldırıyor. Dezenfeksiyon işlemini 264 nm dalga boyunda tamamlayan ürün, 360 derece dönen başlığı, mıknatıslı oturtma ayağı, asma aparatı ile rahatlıkla kullanılabiliyor. Kullanıldığı yüzeylerdeki tüm bakteri, virüs ve mantarları yok edip, tekrar üremelerini durdurmayı amaçlayan ürün, dezenfeksiyon işlemini de kısa sürede tamamlıyor. Bulaş riskini en çok barındıran tuş takımı ve klavye gibi dokunmatik yüzeyler temizlendikten sonra UV Sterilizatör cihazı ile dezenfekte ediliyor. Dezenfeksiyon işleminde yaygın olarak tercih edilen diğer ürünlerin aksine, kullandığı UVC LED teknolojisi ile temizlik aşamalarındaki ozon salınımın önüne geçen cihaz, çevre dostu olması hem de toplum sağlığını ön planda tutan özelliği ile dikkat çekiyor.

16 bini aşkın ATM’yi OnTime ile kontrol ediyor!

Türkiye genelinde 11 bankaya hizmet veren Tepe Servis, 16 bini aşkın ATM’nin dezenfeksiyon süreçlerinden de sorumlu. Pandemi döneminde bu alanlara yönelik sunduğu hizmetin periyodunu artıran şirket, yine bu dönemde özellikle hastanelere yakın noktalarda bulunan ATM’lere yönelik hizmetinin sıklığını da artırdı. Banka şubelerine temizlik personeli hizmeti de sunan Tepe Servis ve Yönetim, Türkiye’nin ulaşılması en zor bölgelerindeki ATM’lerin temizlik işlemini her türlü hava koşullarına ve bölgesel faktörlere karşın yürütüyor. Şirket, yüzde 100 yerli OnTime yazılımı ile de temizlik hizmeti sunulan ATM’leri uzaktan erişimle, mobil ve gerçek zamanlı kontrol ediyor.