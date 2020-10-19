Tarkan’dan Azerbaycan paylaşımı
Tarkan, Ermenistan saldırısı altında olan Azerbaycan'a destek vererek, "Dualarım kardeş ülke Azerbaycan'la. Hain saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, aile ve yakınlarına baş sağlığı, yaralılara acil şifalar dilerim. Çok üzgünüm" dedi.
Azerbaycan’ın Gence ve Mingeçevir kentlerine Ermenistan tarafından füze saldırısı düzenlendi. Hain saldırılarda çok sayıda sivil yaralandı ve hayatını kaybetti.
Tarkan da, pek çok ünlü isim gibi yaşananlara kayıtsız kalmadı.
“KALBİM AZERBAYCAN HALKIYLA”
Tarkan, Instagram hesabından yayınladığı mesajda “Dualarım kardeş ülke Azerbaycan’la. Hain saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, aile ve yakınlarına baş sağlığı, yaralılara acil şifalar dilerim. Çok üzgünüm… Kalbim Azerbaycan halkıyla” ifadelerini kullandı.
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">Dualarım kardeş ülke Azerbaycan’la.<br>Hain saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, aile ve yakınlarına baş sağlığı, yaralılara acil şifalar dilerim. Çok üzgünüm...<br>Kalbim Azerbaycan halkıyla. <a href="https://t.co/NTlV1wlYo7">pic.twitter.com/NTlV1wlYo7</a></p>— Tarkan (@tarkan) <a href="https://twitter.com/tarkan/status/1317924026967261187?ref_src=twsrc%5Etfw">October 18, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
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