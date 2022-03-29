Suriyelilerin polis olacağı iddiası doğru mu?

Suriyelilerin polis olacağı Emekli Emniyet Müdürü Feramuz Erdin'in Odatv'de konuşmasıyla gündeme bomba gibi oturdu.

Erdin, "Hükümetin, akla mantığa uymayan mülteci politikasının bir sonraki aşamasının özellikle Suriye kökenli vatandaşlık sahiplerini polis yapmak olacağı artık açıkça beklenebilir" şeklinde konuşmuştu.

Cumhuriyet'ten Rabia Azra Sözcü, İçişleri Bakanlığı Basın Müşavirliği'ne ulaştı. Erdinin bu sözlerine karşı Bakanlık İçişleri Bakanlığı Basın Müşaviri; söz konusu iddiaları 'asılsız' diyerek yalanlarken, "Kimlerin nasıl, hangi şartlarda polis olabileceği ilgili mevzuatla belirlenmiştir" ifadelerini kullandı.

Emekli Emniyet Müdürü Feramuz Erdin'in sözlerinden sonra sosyal medyada ünlü isimlerden de paylaşımlar yağdı.

Konu ile ilgili olarak Türk müzisyen Gökhan Özoğuz Twitter'da yaptığı paylaşımında: 'Bu kararlar ve ülkemizin sahip olduğu neredeyse tüm değerler alt üst edildi ama bu kadarı açık tehdittir' ifadelerini kullandı. Paylaşımı çok sayıda kişi tarafından etkileşim aldı.