Şu Ana Kadar Çekilmiş En İlginç Fotoğraflar !
Sizce şu ana kadar çekilmiş en ilginç fotoğraf hangisidir? Vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. İlginç fotoğraflar karşınızda İşte En ilginç on fotoğraf...
Sizce şu ana kadar çekilmiş en ilginç fotoğraf hangisidir?
Bruce McCandless’ın uzayda süzülen fotoğrafı.
Uzayda insanlı manevra ünitesini kullanarak herhangi bir başka uzay aracına bağlı olmadan ilk serbest uçuşu gerçekleştirdi.
Nagasaki'ye atılan atom bombasının yerden görünümünün fotoğrafı
Uçaktan görülen tam çember gökkuşağı fotoğrafı
Nesli tükenen Atlas Aslanı'nın son fotoğrafı
DNA'nın yapısını gösteren ilk fotoğraf olan Foto 51.
Bir gayzerin tam patlamadan önce çekilen fotoğrafı
Patlama anı:
(İzlanda, Strokkur'da bulunan gayzer)
Bir karıncanın yüzünün fotoğrafı
Bir insanın sinir sisteminin fotoğrafı
Hector Rondon tarafından çekilen rahip ve ölen asker fotoğrafı
1968'de ay yörüngesinden çekilen Dünya'nın ve Ay yüzeyinin bir kısmının fotoğrafı Earthrise
Earthrise, Apollo 8 görevi sırasında astronot William Anders tarafından 24 Aralık 1968'de ay yörüngesinden çekilen Dünya'nın ve Ay yüzeyinin bir kısmının fotoğrafıdır.