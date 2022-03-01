Şu Ana Kadar Çekilmiş En İlginç Fotoğraflar !

Sizce şu ana kadar çekilmiş en ilginç fotoğraf hangisidir?



Bruce McCandless’ın uzayda süzülen fotoğrafı.



Uzayda insanlı manevra ünitesini kullanarak herhangi bir başka uzay aracına bağlı olmadan ilk serbest uçuşu gerçekleştirdi.



Nagasaki'ye atılan atom bombasının yerden görünümünün fotoğrafı





Uçaktan görülen tam çember gökkuşağı fotoğrafı



Nesli tükenen Atlas Aslanı'nın son fotoğrafı





DNA'nın yapısını gösteren ilk fotoğraf olan Foto 51.



Bir gayzerin tam patlamadan önce çekilen fotoğrafı



Patlama anı:



(İzlanda, Strokkur'da bulunan gayzer)

Bir karıncanın yüzünün fotoğrafı



Bir insanın sinir sisteminin fotoğrafı



Hector Rondon tarafından çekilen rahip ve ölen asker fotoğrafı





1968'de ay yörüngesinden çekilen Dünya'nın ve Ay yüzeyinin bir kısmının fotoğrafı Earthrise



Earthrise, Apollo 8 görevi sırasında astronot William Anders tarafından 24 Aralık 1968'de ay yörüngesinden çekilen Dünya'nın ve Ay yüzeyinin bir kısmının fotoğrafıdır.