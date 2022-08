Su aktivisti ve ultra maraton koşucusu Mina Guli Türkiye’de

Su aktivisti ve ultra maraton koşucusu Mina Guli, RUN BLUE kampanyasının Avrupa bölümüne Türkiye’den başlıyor.

Su sorununa dikkat çekmek için çığır açan eylemler gerçekleştirmeye odaklanan bir sivil toplum kuruluşu olan Thirst Foundation’ın kurucusu Mina Guli, su kriziyle ilgili farkındalığı artırmak, karşılaştığımız sorunun aciliyetini göstermek ve çözümler için harekete geçmeyi teşvik etmek üzere bu yıl 200 maraton koşuyor. Bu eylem, bireylerden, şirketlerden ve hükümetlerden başlıyor. RUN BLUE kampanyasının öncelikli hedeflerinden biri de Mart 2023’teki Birleşmiş Milletler Su Zirvesi öncesinde dünya çapındaki 200 şirketten su konusunda somut adımlar atma taahhüdünde bulunmalarını sağlamak.

Maratonlarına 22 Mart 2022'de (Dünya Su Günü) kendi ülkesi Avustralya'daki Uluru'da başlayan Guli, Özbekistan, Tacikistan, Kenya, Tanzanya, Malavi, Zambiya, Zimbabve, Botsvana ve Güney Afrika'da koşularını tamamladı.

Guli, “Su, yaptığımız, inşa ettiğimiz, yediğimiz, içtiğimiz ve kullandığımız her şeyin kalbinde yer alıyor. Her gün. Fakat her yerde bu temel kaynağımızın sıkıntıya girdiğini görüyoruz.” diyor.

Medeni dünyanın çoğu, musluklardan suyun serbestçe aktığı ve ürünlerin kolaylıkla dükkanlardan alınabildiği yerlerde yaşarken, şu anda en ciddi sorunlarının yaşandığı Afrika’da her üç Afrikalıdan biri su kıtlığının etkisini hissediyor.

Çözüm için hükümetlerin ve şirketlerin liderlik yapması gerekiyor

Değişimin mümkün olduğunu, ancak bunun esneklik, cesaret ve iş birliği gerektirdiğini söyleyen Guli; “İnsanların gösterdiği dayanıklılığa hayranım. Kritik koşullar karşısında uyum sağlama ve hayatta kalma yetenekleri inanılmaz. Eksik olan, su konusunda hükümetler ve şirketlerin güçlü liderliği. İhtiyacımız olan şey, liderlerimizin su sıkıntısı çeken yerlerde ziyaret ettiğimiz toplulukların sahip olduğu cesarete sahip olması. Su krizini çözmemiz için bizi harekete geçirecek tek şey cesaret.” diyor.

Önümüzdeki yıl Birleşmiş Milletler Su Zirvesi'ne giden yolda, su krizinin ön saflarında bulunan insanların sesini tüm dünyaya duyurmak için büyük bir fırsat olduğunu belirten Guli sözlerine şöyle devam ediyor: “Bu sadece küresel gündemde su konusuna yer açmak için değil, küresel su krizimizi çözmek için şirketlerden, hükümetlerden ve bireylerden somut taahhütler almak için de önemli.

Görünmeyeni görünür kılmalıyız. Su hepimiz için öncelik olduğunda, dünyanın her yerindeki insanların bu su sorununu çözmek için ne tür taahhütlere ihtiyaç duyduğunu göreceğiz.”

Türkiye topraklarının yüzde 60'ı çölleşme riski taşıyor

Mina Guli’nin Run Blue 2022 rotasına aldığı Türkiye, nüfus yoğunluğu, plansız kentleşme, sanayileşme, iklim değişikliği ve küresel ısınma nedeniyle 1980'lerden bu yana şiddetli kuraklıklar yaşıyor. Büyük şehirleri su kıtlığıyla karşı karşıya olan Türkiye'de, iklim değişikliğine bağlı yağışların azalması nedeniyle mahsul ve gıda krizlerinin artması bekleniyor.

Birleşmiş Milletler Hükümetler Arası İklim Değişikliği Panelinin (IPCC) raporuna göre; Türkiye topraklarının yüzde 60'ı çölleşmeye eğilimli. Raporda ayrıca, iklim değişikliği ve küresel ısınma nedeniyle, Akdeniz Havzası'nın dünyanın en sıcak iklim noktalarından biri olduğunun altını çiziyor. Bu koşullar altında, gerekli ölçümler yapılmazsa, Türkiye'nin Akdeniz kıyısı büyük olasılıkla giderek daha kuru ve büyük ölçüde daha da sıcak hale gelecek.

Türkiye etabı İstanbul’da tamamlanacak

Türkiye koşusunu Pamukkale’de termal sular arasında başlatan Mina Guli Denizli, Aydın ve Antalya’da önemli su tasarrufu projelerini de ziyaret ettikten sonra, Konya’da dev obrukların arasından geçecek ve kuruyan Tuz Gölü'nde koşusunu sürdürecek. Mina Guli’nin 2022 yılında 200 maraton hedefinin Türkiye etabı İstanbul’da tamamlanacak. Mina Guli Avrupa koşularına Bulgaristan, Arnavutluk, Makedonya, Stockholm, Karadağ, Hırvatistan, Avusturya, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, İsviçre, İtalya, İspanya ve İngiltere’de devam edecek.