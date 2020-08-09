Son 24 saatte koronavirüsten 15 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye'nin güncel korona virüs tablosunu kamuoyu ile paylaştı.

Tabloya göre, son 24 saatte 15 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5844'e yükseldi. Bugün toplam 61 bin 446 test yapılırken, 1182 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 240 bin 804 oldu. Bugün iyileşen 1103 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 223 bin 759'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranı yüzde 8,1, toplam ağır hasta sayısının ise 596 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tabloyu, “Test sayımız, salgın boyunca en yüksek olduğu dünkü seviyenin biraz altında. Yakın zamanlarda vaka sayılarının en çok arttığı illerimizden Gaziantep'te, son bir hafta içinde, ortalama vaka sayıları \%10 düştü. 25 ilimizde son 2 gündür entübe hastamız yok” notuyla paylaştı.