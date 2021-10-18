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Selçuk ve Haluk Bayraktar'ın babası, Baykar'ın kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar vefat etti
Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve yerli ve Milli SİHA'ların öncü ismi, Selçuk ve Haluk Bayraktar'ın babası Özdemir Bayraktar vefat etti.
Güncel 18.10.2021, 13:07 18.10.2021, 13:12
Vefat haberini sosyal medya hesabından duyuran Haluk Bayraktar "Özdemir Bayraktar, Babamız, ilham kaynağımız bugün Hakk’ın rahmetine kavuştu. Değerlerinden taviz vermeden adanmış bir ömür yaşadı. Yılmak bilmeyen azmiyle araştırıp üretenlerden oldu. Haksızlıklar karşısında hiç pes etmedi, gücü yettiğince yardım etti. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.
Özdemir Bayraktar'ın Cenaze namazı 19 Ekim 2021 Salı günü öğle namazını müteakip Fatih Camii'nde kılınacak.
Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve Milli SİHA'larımızın öncü ismi, Yönetim Kurulu Başkanımız ve yol göstericimiz Özdemir Bayraktar, Hakk’a yürüdü...— BAYKAR (@Baykar_Savunma) October 18, 2021
Allah rahmet eylesin.
Dualarınızı bekliyoruz.https://t.co/Z9fQVHo72i pic.twitter.com/RM9KGtP9OK