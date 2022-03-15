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Sadece 10-15 Dakikada Yapılabilecek yemek tarifleri!

Diyelim ki yoğun ve yorucu bir gün geçirdiniz ve evinize geldiniz. O da ne? Evde yemek yok! Peki ne yapacaksınız? Aç mı kalacaksınız yoksa buzdolabındaki mevcut malzemelerden sadece bir kaç dakikada yemek mi yapacaksınız... Tabi ekonomik koşullarınız dışarıdan yemek söyleme konusunda sizi yönlendirmiyorsa biz bir kaç dakikanızı ayırıp kendi yemeğinizi yapmanızı öneriyoruz. Hem mutfakta yemek yapmak ayrı bir motivasyon kaynağı... Hadi o zaman bir kaç tarif verelim size, belki denersiniz!

Güncel 15.03.2022, 14:22 15.03.2022, 14:48
Sadece 10-15 Dakikada Yapılabilecek yemek tarifleri!

Kuymak tarifi

Kuymak Tarifi İçin Malzemeler

2tepeleme yemek kaşığıtereyağı

2tepeleme yemek kaşığımısır unu

1su bardağısu(oda ısısında)

1kasekolot peyniri

1/2çay bardağıkaynar su

1silme tatlı kaşığıtuz

Kuymak Tarifinin Püf Noktası

Kuymağınızın istediğiniz esneklikte olması için dikkat etmeniz gereken en önemli nokta kullanacağınız peynir. Çeçil ya da kaşar peyniri ile de kuymak yapabilirsiniz ancak en iyi sonucu kolot peyniri ile alırsınız.

Mıhlama ile kuymak arasındaki fark nedir? Kuymak ile mıhlama aynı mı?

İyi bir kuymak nasıl yapılır?

Tereyağını mümkünse bakır bir tavaya alın ve yağ eriyip köpürünce üstüne mısır ununu ekleyin.

Mısır ununun rengi dönene dek kavurun. Ardından bir su bardağı suyu ve tuzunu ekleyin.

Suyu çekene dek kavurun ve suyu iyice ektikten sonra içine kolot peynirini ilave edin.

Peynir tamamen eriyip, suyunu çekene dek karıştırarak kavurun.

Peynir de eridikten sonra kaynar suyu ekleyin, suyu çekip uzayan bir kıvam aldığında ocağın altını kısın.

Tereyağı hafifçe üstte biriktiği zaman kuymağınız hazır demektir. Sıcak sıcak servis edin.

Yumurtasız tuzlu pancake tarifi

Yumurtasız Tuzlu Pancake Tarifi İçin Malzemeler

1su bardağısüt

1,5su bardağıun

1/2su bardağısu

1tatlı kaşığıkabartma tozu

1/2çay kaşığıtuz

2 Kişilik Pankek (Tam Ölçülü Pamuk Pankek Tarifi) - Nefis Yemek Tarifleri

Yumurtasız Tuzlu Pancake Tarifi Nasıl Yapılır?

Süt, su, un, kabartma tozu ve tuzu derince bir kapta bir çırpma teli yardımı ile güzelcekarıştırın.

Hazırladığınız pancake karışımından hafifçe yağlanmış tavaya küçük yuvarlaklar oluşturacak şekilde azar azar dökün.

Alt tarafları kızarmaya başladığında tersini çevirin ve iki yüzünü de güzelce pişirin. Tüm malzeme bitene dek bu şekilde devam edin.

Hazırladığınız pancakeleri bir servis tabağına alın ve servis edin.

 Mısır unlu biber kızartması tarifi

Mısır Unlu Biber Kızartması Tarifi İçin Malzemeler

1adetyumurta

1su bardağımısır unu

300gramsivri biber

1çay kaşığıtuz

Kızartmak için:

1su bardağısıvı yağ

Mısır Unlu Biber Kızartması Tarifi (Sofranızda Harika Lezzet) | Nefis Yemek Mutfağı

Mısır Unlu Biber Kızartması Tarifi Nasıl Yapılır?

Biberleri yıkayıp kurulayın. Sıvı yağı bir kızartma tavasına alın ve altını açın.

Yumurtayı yayvan bir kaba kırıp çırpın ve başka bir yayvan kaba da mısır ununu boşaltın.

Biberleri önce yumurtaya sonra una bulayın.

Kızgın yağda her tarafı güzelce kızarana dek kızartın ve yanında nane serpilmiş sarımsaklı yoğurt ile servis edin.

Tencerede sufle tarifi

Tencerede Sufle Tarifi İçin Malzemeler

1çay bardağıtoz şeker

1adetyumurta

1çay bardağısıvı yağ

1çay bardağısüt

1su bardağıun

2yemek kaşığıkakao

1paketvanilya

1tatlı kaşığıkabartma tozu

80grambitter çikolata

1/2çay bardağıpudra şekeri( üzeri için)

Tencerede Sufle Tarifi - Size Yemek Tarifleri

Tencerede Sufle Tarifinin Pişirme Önerisi

Dilerseniz içerisine beyaz çikolata da ilave edebilirsiniz.

Tencerede Sufle Tarifi Nasıl Yapılır?

Geniş tabanlı bir tencereye yaklaşık olarak 3 parmak yüksekliğinde su koyup ocağa alın ve kaynamaya bırakın.

Yumurta ve toz şekeri köpürene kadar çırpın.

Ardından yağ, süt, un, kakao, vanilya ve kabartma tozunu da ekleyip tekrar karıştırın.

Hazırladığınız kek harcını fincanlara paylaştırın, fincanların yarısından biraz daha fazla dolmasına özen gösterin, ağzına kadar doldurmayın. Çikolatayı kırıp fincanlara paylaştırın.

Kaynamakta olan suya fincanları oturtun. Su fincanların yarısına kadar gelmelidir.

Tencerenin kapağını kapatın ve bu şekilde 10 dakika pişmeye bırakın.

Kabarıp piştiklerinde tencereden alın ve üstlerine pudra şekeri serptikten sonra sıcak olarak servis edin.

İnce bulgurlu soğuk yoğurt çorbası tarifi

İnce Bulgurlu Soğuk Yoğurt Çorbası Tarifi İçin Malzemeler

1litreayran

1su bardağıince bulgur

1,5su bardağısu

1/2demettaze nane

Soğuk çorba tarifi - Çorba Tarifleri

İnce Bulgurlu Soğuk Yoğurt Çorbası Tarifinin Püf Noktası

Daha yoğun bir yoğurt lezzeti isterseniz ayrana biraz yoğurt ekleyip karıştırabilirsiniz.

İnce Bulgurlu Soğuk Yoğurt Çorbası Tarifi Nasıl Yapılır?

İnce bulguru bir kaseye alın ve üzerine suyu ilave edin. Üzerini kapatarak şişmeye bırakın.

Bulgurlar şiştikten sonra bir tur karıştırıp ayranın içine ekleyin. Taze naneleri ince ince kıyıp ekleyin ve karıştırın. Afiyet olsun.

#yemek #ramazan #ekonomi #kolay #basit
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