Sadece 10-15 Dakikada Yapılabilecek yemek tarifleri!

Kuymak tarifi

Kuymak Tarifi İçin Malzemeler

2tepeleme yemek kaşığıtereyağı 2tepeleme yemek kaşığımısır unu 1su bardağısu(oda ısısında) 1kasekolot peyniri 1/2çay bardağıkaynar su 1silme tatlı kaşığıtuz

Kuymak Tarifinin Püf Noktası

Kuymağınızın istediğiniz esneklikte olması için dikkat etmeniz gereken en önemli nokta kullanacağınız peynir. Çeçil ya da kaşar peyniri ile de kuymak yapabilirsiniz ancak en iyi sonucu kolot peyniri ile alırsınız.

İyi bir kuymak nasıl yapılır?

Tereyağını mümkünse bakır bir tavaya alın ve yağ eriyip köpürünce üstüne mısır ununu ekleyin. Mısır ununun rengi dönene dek kavurun. Ardından bir su bardağı suyu ve tuzunu ekleyin. Suyu çekene dek kavurun ve suyu iyice ektikten sonra içine kolot peynirini ilave edin. Peynir tamamen eriyip, suyunu çekene dek karıştırarak kavurun. Peynir de eridikten sonra kaynar suyu ekleyin, suyu çekip uzayan bir kıvam aldığında ocağın altını kısın. Tereyağı hafifçe üstte biriktiği zaman kuymağınız hazır demektir. Sıcak sıcak servis edin.

Yumurtasız tuzlu pancake tarifi

Yumurtasız Tuzlu Pancake Tarifi İçin Malzemeler

1su bardağısüt 1,5su bardağıun 1/2su bardağısu 1tatlı kaşığıkabartma tozu 1/2çay kaşığıtuz

Yumurtasız Tuzlu Pancake Tarifi Nasıl Yapılır?

Süt, su, un, kabartma tozu ve tuzu derince bir kapta bir çırpma teli yardımı ile güzelcekarıştırın. Hazırladığınız pancake karışımından hafifçe yağlanmış tavaya küçük yuvarlaklar oluşturacak şekilde azar azar dökün. Alt tarafları kızarmaya başladığında tersini çevirin ve iki yüzünü de güzelce pişirin. Tüm malzeme bitene dek bu şekilde devam edin. Hazırladığınız pancakeleri bir servis tabağına alın ve servis edin.

Mısır unlu biber kızartması tarifi

Mısır Unlu Biber Kızartması Tarifi İçin Malzemeler

1adetyumurta 1su bardağımısır unu 300gramsivri biber 1çay kaşığıtuz Kızartmak için: 1su bardağısıvı yağ

Mısır Unlu Biber Kızartması Tarifi Nasıl Yapılır?

Biberleri yıkayıp kurulayın. Sıvı yağı bir kızartma tavasına alın ve altını açın. Yumurtayı yayvan bir kaba kırıp çırpın ve başka bir yayvan kaba da mısır ununu boşaltın. Biberleri önce yumurtaya sonra una bulayın. Kızgın yağda her tarafı güzelce kızarana dek kızartın ve yanında nane serpilmiş sarımsaklı yoğurt ile servis edin.

Tencerede sufle tarifi

Tencerede Sufle Tarifi İçin Malzemeler

1çay bardağıtoz şeker 1adetyumurta 1çay bardağısıvı yağ 1çay bardağısüt 1su bardağıun 2yemek kaşığıkakao 1paketvanilya 1tatlı kaşığıkabartma tozu 80grambitter çikolata 1/2çay bardağıpudra şekeri( üzeri için)

Tencerede Sufle Tarifinin Pişirme Önerisi

Dilerseniz içerisine beyaz çikolata da ilave edebilirsiniz.

Tencerede Sufle Tarifi Nasıl Yapılır?

Geniş tabanlı bir tencereye yaklaşık olarak 3 parmak yüksekliğinde su koyup ocağa alın ve kaynamaya bırakın. Yumurta ve toz şekeri köpürene kadar çırpın. Ardından yağ, süt, un, kakao, vanilya ve kabartma tozunu da ekleyip tekrar karıştırın. Hazırladığınız kek harcını fincanlara paylaştırın, fincanların yarısından biraz daha fazla dolmasına özen gösterin, ağzına kadar doldurmayın. Çikolatayı kırıp fincanlara paylaştırın. Kaynamakta olan suya fincanları oturtun. Su fincanların yarısına kadar gelmelidir. Tencerenin kapağını kapatın ve bu şekilde 10 dakika pişmeye bırakın. Kabarıp piştiklerinde tencereden alın ve üstlerine pudra şekeri serptikten sonra sıcak olarak servis edin.

İnce bulgurlu soğuk yoğurt çorbası tarifi

İnce Bulgurlu Soğuk Yoğurt Çorbası Tarifi İçin Malzemeler

1litreayran 1su bardağıince bulgur 1,5su bardağısu 1/2demettaze nane

İnce Bulgurlu Soğuk Yoğurt Çorbası Tarifinin Püf Noktası

Daha yoğun bir yoğurt lezzeti isterseniz ayrana biraz yoğurt ekleyip karıştırabilirsiniz.

İnce Bulgurlu Soğuk Yoğurt Çorbası Tarifi Nasıl Yapılır?