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Sabancı Holding'in ilk çeyrekte yapacağı kar belli oldu...

Sabancı Holding'in konsolide net karı, bu yılın ilk çeyreğinde 8 milyar 251 milyon lira oldu.

Güncel 11.05.2022, 10:07
Sabancı Holding'in ilk çeyrekte yapacağı kar belli oldu...

Sabancı Holding, 2022 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, ilk 3 aylık dönemde kombine satışlarını yüzde 135 artışla 72 milyar 704 milyon TL seviyesine yükselten Sabancı Holding'in konsolide net karı 8 milyar 251 milyon lira olarak gerçekleşti.

5 yıllık stratejik yol haritasında "yeni ekonomi"yi odağına alan Sabancı Holding, ilk çeyrekte bilançosunu güçlendirmeyi sürdürürken, dijital ve sürdürülebilirlik alanlarında önemli başarılara imza attı.

"Hedefimiz dünyanın Sabancı'sı olmak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Holding Üst Yönetisi (CEO) Cenk Alper, Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere, son dönemde ortaya çıkan jeopolitik risklerin, dünyadaki enflasyonist tehditlerin ve tedarik zincirindeki aksamaların küresel faaliyet ortamını zorlaştırdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Tüm bu gelişmelerle birlikte küresel düşünmek ve müşteriye yakın olmak artık şirketler için vazgeçilmez bir unsur haline geldi. Biz de stratejilerimizi bu yaklaşım doğrultusunda şekillendirirken, hem yurt dışında hem de ülkemizde yaptığımız yatırımlarla büyümemize kesintisiz devam ediyoruz. Gerek yapı malzemeleri ve sanayi iş kollarımızda önceki dönemlerde attığımız uluslararası adımlar gerekse bu dönem dijital faaliyetlerimizin küreselde tek bir çatı altında toplanması, Topluluk vaadimiz kapsamında çizdiğimiz yol haritasının çok önemli birer yapı taşı. 'Dünyanın Sabancı'sı' olma hedefimizi de somut olarak ortaya koyan bu adımlarla sınırların gün geçtikçe kalktığı ve çetinleşen küresel rekabet ortamında Sabancı'yı çok daha avantajlı bir konuma taşıyoruz."

3 aylık finansal sonuçların, operasyonel ve mali performans beklentileri doğrultusunda ilerlediğini aktaran Alper, "Holdingimizin ve tüm Topluluk şirketlerimizin bilanço yönetiminin en önemli unsurları olarak gördüğümüz karlılık kalitemiz, artan öz kaynak karlılığımız ve sağlıklı borçluluk oranlarımız sayesinde bir yandan hissedarlarımıza değer katarken diğer yandan da Sabancı'yı bir dünya şirketi haline getirecek önemli atılımları hayata geçiriyoruz. Pandeminin tüm dünyada kontrol altına alınması ve normalleşme süreçlerinin güç kazanmasıyla hızla artan ihracat gelirlerimiz de büyüme stratejimizin uygulamaya konulmasında bize büyük bir avantaj sağlıyor. Sanayi grubu, ihracat gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre dolar bazında yüzde 24 artırdı. Bu sayede ülkemizin ihracat seferberliğine katkıda bulunmaktan da büyük mutluluk duyuyoruz. Diğer yandan, bankamız bu dönemde ekonomiyi ve reel sektörü desteklemeyi sürdürürken, ilk çeyrekte ekonomimize sağladığı kredi desteğini 462 milyar TL'si nakdi olmak üzere toplam 568 milyar TL seviyesine yükseltti." ifadelerini kullandı.

"2022 yılında toplam 5 satın alma gerçekleştirdik"

Cenk Alper, yeni dünya düzeninde rekabette öne çıkabilmenin yolunun dijital ve sürdürülebilirlik odaklı yönetim anlayışından geçtiğine işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu anlayışla 2026 sonuna kadar olan dönemde toplam yatırımlarımızın yüzde 75'ini 'yeni ekonomi' adını verdiğimiz enerji ve iklim teknolojileri, malzeme teknolojileri ve dijital teknolojiler alanlarında yapacağız. 2022 yılı içinde attığımız adımlarla da dijital teknolojiler alanındaki kararlılığımızı ve büyüme vizyonumuzu ortaya koyduk. Bu kapsamda veri odaklı dijital pazarlama alanında faaliyet gösteren SEM ile siber güvenlik (operasyonel teknolojiler) konusunda dünyanın önde gelen startuplardan birisi olan Radiflow'u bünyemize katmak için satın alma süreçlerini başlattık.

Öte yandan, Sabancı Holding Kurumsal Girişim Sermayesi Fonu aracılığıyla, bulut teknolojileri şirketi Bulutistan ile yapay zeka odaklı akıllı asistan hizmetleri konusunda uzmanlaşmış Zack.ai şirketlerine yatırımlarımızı gerçekleştirdik. Fiziksel mağazaları olan dijital bir platforma dönüşüm adımlarını hızlandıran Teknosa ise pazar yeri iş modelini büyük bir başarı ile hayata geçirdi. Bununla birlikte malzeme teknolojileri alanında küresel yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Kordsa şirketimiz, Avrupa'nın önde gelen kompozit üreticilerinden İtalyan Microtex Composites şirketinin çoğunluk hisselerini satın alma süreçlerini başlattı. Bu satın alma, geleceğin en önemli malzeme teknolojilerinden biri olan kompozitteki küresel ayak izimizi pekiştirirken, ileri malzeme teknolojilerinde süper lüks ve elektrikli otomotiv sektörüne de hizmet verecek şekilde ürün gamımızı genişletiyoruz. Bunlara ek olarak, Brisa'nın mevcut iş portföyünü mobilite çözümleri işine dönüştürmesine olanak sağlayacağına inandığımız Arvento satın almasını da geçtiğimiz dönemde tamamladık. Tüm bu adımlarla, ana işlerimizi daha karlı ve sürdürülebilir operasyonlara dönüştürürken, Sabancı Topluluğu'nu her zaman dijital düşünen, veriden katma değer yaratan, geleceğin dünyasına bugünden hazır olan bir yapıya kavuşturuyoruz."

Sürdürülebilirlik konusunda öncü ve örnek uygulamalarına bu dönemde de devam ettiklerini aktaran Alper, "Sabancı Holding çevresel, sosyal ve yönetişim alanında performansıyla Borsa İstanbul'un Sürdürülebilirlik Endeksi'nin çözüm ortağı Refinitiv tarafından yayınlanan değerlendirmede, 'Yatırım Holding'leri kategorisinde Türkiye dahil pek çok ülkede bulunan 56 holding şirketi arasında en yüksek performans gösteren şirketlerden biri oldu." ifadesini kullandı.

#sabancı #holding
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