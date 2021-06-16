Ronaldo'nun 'Su için' tepkisi Coca Cola'ya 4 Milyar Dolar kaybettirdi

Gazlı içeceklere karşı tutumuyla bilinen ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, Macaristan maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısındaki hareketiyle çokça konuşuldu.

Turnuvanın sponsorlarından Coca Cola'nın iki şişesini kenara iten Ronaldo, "Su için" demişti.

Ronaldo'nun hareketi sosyal medyada gündem olurken, İspanyol Marca gazetesi, Coca Cola'nın hisselerinin de 56.10'dan 55.22 dolara düştüğünü bildiridi.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">“Agua, no Coca-Cola...”, el gesto de Cristiano Ronaldo provocó que la empresa perdiera 4.000 millones de dólares de valor en Bolsa. En esos 20 segundos, la estrella de Portugal coge las dos botellas de Coca-Cola y las retira. <br>Esto es ser influencer.<br>Ccp: PVEM <a href="https://t.co/1x7NmPueEf">pic.twitter.com/1x7NmPueEf</a></p>— Germán Zepeda (@GermanZepeda) <a href="https://twitter.com/GermanZepeda/status/1404929963485184002?ref_src=twsrc%5Etfw">June 15, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Böylelikle şirketin 242 milyar dolarlık hisseleri, 238 milyar dolara gerileyerek 4 milyar dolarlık bir değer kaybına uğradı.