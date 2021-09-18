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Ordu Valiliği konaklama sıkıntısı çeken üniversite öğrencilerine destek oluyor

Üniversiteyi şehir dışında kazanan öğrenciler, kazandıkları bölgelere gitmeye başladı. Ordu Valiliği ise konaklama sıkıntısı çeken gençleri, anlaşmalı olduğu otellerde misafir ediyor.

Güncel 18.09.2021, 13:34
Ordu Valiliği konaklama sıkıntısı çeken üniversite öğrencilerine destek oluyor

YKS maratonunu başarı ile tamamlayan adaylar, tercih işlemlerini gerçekleştirdi.

İlk tercihlerini yapan ve hayal ettikleri üniversitelere yerleşen adaylar, kazandıkları okulların bulunduğu şehre gitmeye başladı.

Bazı öğrencilere yurt çıkarken, bazıları ise gittikleri şehirlerde konaklama sıkıntısı çekebiliyor.

Öğrencilerin mağdur olmasını engellemek isteyen Ordu Valiliği ise güzel bir çalışmaya imza attı.

Valilik farklı şehirlerden gelen öğrencilere kucak açarak, konakla sorununu halledene kadar misafir ediyor.

ORDU VALİLİĞİ ÖĞRENCİLERE DESTEK OLUYOR

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak öğrencilere destek olduklarını duyurdu.

Vali Sonel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Üniversitede okumak için Ordu’muza, ülkemizin çeşitli illerinden gelip yurt çıkmayan ya da yedekte olan, ev bulamayan öğrencilerimizin konaklama sorunları çözülünceye kadar onları Valiliğimizce anlaştığımız otellerde geçici olarak misafir ediyoruz. Gençlerimizin yanındayız."

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