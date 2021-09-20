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Nevşin Mengü'nün babası eski CHP milletvekili Şahin Mengü hayatını kaybetti

Ankara'nın ünlü avukatlarından CHP eski milletvekili Şahin Mengü (73) hayatını kaybetti. Evinde düştükten sonra hastaneye kaldırılan Mengü'nün tedavi gördüğü sırada fenalaşarak yaşamını yitirdiği bilgisine ulaşıldı.

Güncel 20.09.2021, 13:01 20.09.2021, 13:04
Nevşin Mengü'nün babası eski CHP milletvekili Şahin Mengü hayatını kaybetti

Bir dönem Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreterliği de yapan CHP eski milletvekili Şahin Mengü, bu sabah tedavi olmak için gittiği bir hastanede hayatını kaybetti.
Şahin Mengü’nün kızı, Gazeteci Nevşin Mengü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla acı haberi doğruladı. Mengü, “Babamı kaybettik. Arayan, soran, başsağlığı dileyen herkese teşekkür ederim. Dostlar sağolsun” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “23. Dönem Manisa Milletvekilimiz, çok değerli hukukçu, siyasetçi Şahin Mengü’yü kaybettiğimizi büyük bir üzüntüyle öğrendim. Değerli büyüğümüz Şahin Mengü’ye Allah’tan rahmet, ailesine, tüm sevenlerine ve Cumhuriyet Halk Partisi ailesine başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

ŞAHİN MENGÜ KİMDİR?

Şahin Mengü, 4 Nisan 1948'de Kastamonu İnebolu'da doğdu. Babasının adı Bekir, annesinin adı Habibe Süreyya'dır.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitiren Mengü, serbest avukat olarak çalıştı.

Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreteri ve Türk Eğitim Derneği Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.  22 Temmuz 2007 Genel seçimlerinde CHP' den Manisa milletvekili seçildi.

Televizyoncu Nevşin Mengü ve Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Burak Mengü’nün babası olan Şahin Mengü, iyi derecede İngilizce biliyordu.

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