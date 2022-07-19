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Milyonlarca sarı kanaryalı taraftar o saati bekliyor...

Bugün Fenerbahçelilerin günü. Fenerbahçe taraftarları tarafından, her yıl Temmuz ayının 19'u, ''Dünya Fenerbahçeliler Günü'' olarak kutlanmaktadır. Çünkü; tarih olarak yazıldığında Fenerbahçe'nin kuruluş yılı ortaya çıkmaktadır. Taraftarlar bugün saat 19.07'de coşkuyla Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü kutlayacak.

Güncel 19.07.2022, 12:07
Milyonlarca sarı kanaryalı taraftar o saati bekliyor...

En güzel fenerbahçeliler günü mesajları

Fenerbahçe'mize başarılarıyla, sevinçleriyle ve hüzünleriyle birlikte kalpten bağlandık. Bu sevgimiz hiç dinmedi, dinmeyecek.

Şampiyonluklar kutlayacağımız bir yıl olmasını temenni ediyor, tüm Fenerbahçelilerin Dünya Fenerbahçeliler Gününü kutluyorum! #DünyaFenerbahçelilerGünü

Sevdik seni, her şeyden çook! Fenerbahçe, bize bu yoldan geri dönüş yok..

Küçük bir çocukken büyülendim heybetinden.. #DünyaFenerbahçelilerGünü

Sarı lâcivert renklere gönül verenlerin 19.07 "Dünya Fenerbahçeliler Günü" kutlu olsun... 

Dünya Fenerbahçeliler Günümüz kutlu olsun. Birlikte nice şampiyonluklara...

Işık sensin, umut sensin, sevdam sensin!19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günümüz kutlu olsun.

Kalpler beraber, hayaller ortak ve bizler iyi ki Fenerbahçeliyiz. Dünya Fenerbahçeliler Günü kutlu olsun.

Ne mutlu seni sevene, sonsuza kadar Yaşa Fenerbahçe!

Bir ihtimal daha olsa bir gençlik daha harcarım uğruna.. 

Sarı Lacivert renklere gönül vermiş milyonların, Dünya Fenerbahçeliler Günü kutlu olsun! 19.07

Taraftarı ve sporcusuyla, bir gün değil her gün Fenerbahçe için mücadele edenlerin Dünya Fenerbahçeliler Günü kutlu olsun!

Fenerbahçe'den 'Dünya Fenerbahçeliler Günü' paylaşımı: 'İyi ki, İyi ki Fenerbahçe'

Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda "Bugün, yarın ve her gün "İyi ki, İyi ki Fenerbahçe" sözlerinin altı çizildi.

İşte yapılan o açıklama ve paylaşımlar: 

#fenrbahçeliler günü
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