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Meteoroloji'den lodos ve sağanak uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin batısında etkili olan lodos beraberinde sağanak yağışları da getiriyor. Muğla ve çevresi için kuvvetli sağanak yağış beklenirken, kuzey Ege ve Marmara Bölgesi'nde de yağmur geçişleri olacak.

Meteoroloji'den lodos ve sağanak uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin batısında etkili olan lodos beraberinde sağanak yağışları da getiriyor. Muğla ve çevresi için kuvvetli sağanak yağış beklenirken, kuzey Ege ve Marmara Bölgesi'nde de yağmur geçişleri olacak.

11 Aralık 2019 Çarşamba 16:35
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Meteoroloji'den lodos ve sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Kırklareli, Balıkesir, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Manisa, Denizli, Antalya, Burdur çevreleri ve Çanakkale'nin güney ve doğu ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla çevrelerinde öğle saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege'de kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların Muğla çevrelerinde öğle saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; güney ve güneydoğu yönlerden Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege'de kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar hafif sağanak yağışlı

ANKARA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 13°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM -3°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR 3°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

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