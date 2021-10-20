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KYK yurdunda öğrenciler eylem yaptı, İmamoğlu olaya bizzat el attı!

İstanbul'da Kanuni Sultan Süleyman KYK Yurdu'nda kalan öğrenciler, yurt çevresindeki güvenlik sorunu ve yemek fiyatlarını gerekçe göstererek eylem yaptı. Konuyla ilgili devreye giren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ''İBB olarak öğrencilerin yaşadığı sorunlara çözüm üretmek için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Yakından ilgileneceğiz'' dedi.

Güncel 20.10.2021, 09:28 20.10.2021, 09:31

Başakşehir'deki Kanuni Sultan Süleyman KYK Yurdu'nda öğrenciler akşam saatlerinde eylem düzenlendi. Yurt çevresindeki yaralamayla sonuçlanan bıçaklı saldırı ve gasp girişimlerini protesto eden kalabalık, bu olaylara yönetimin gerekli önlemleri almamasını gerekçe göstererek yurt avlusunda toplandı ve sloganlar attı.

YEMEK FİYATLARI VE İNTERNET İMKANLARINI DA PROTESTO ETTİLER
Güvenlik sorunu dışında pahalı yemek fiyatlarını ve internet imkanlarını da protesto eden öğrencilerin "Yönetim uyuma, öğrencine sahip çık" ve "Pahalı yemek istemiyoruz" gibi sloganlar attıkları görüldü.

İMAMOĞLU: ELİMİZDEN NE GELİYORSA YAPMAYA HAZIRIZ
İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da öğrencilerin otobüs talebiyle ilgili paylaşımda bulundu. Jahrein adıyla bilinen ünlü internet fenomeni ve yayıncı Ahmet Sonuç'un paylaşımına yanıt veren İmamoğlu, "İBB olarak öğrencilerin yaşadığı sorunlara çözüm üretmek için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Yakından ilgileneceğiz." ifadelerini kullandı.

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