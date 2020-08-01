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Kurbanlık boğa boynuzlarını tutan şahsı böyle savurdu
Trabzon’da kurbanlık boğa boynuzlarını tutan şahsı savurarak rodeo gösterilerini aratmayan bir hamle yapsa da kurban olmaktan kurtulamadı.
Güncel 01.08.2020, 08:40
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Trabzon'un Of ilçesi Yazlık mahallesinde kurbanlık için alınan boğayı yatırmak isteyen 8 kişilik ekibin ve boğanın mücadelesi görenleri güldürdü. Ayaklarına ip bağlanarak yere yatırılmak istenilen boğa bir süre direndi. 7 kişinin yere yatırmak için uğraştığı, Şenol Şimşek isimli vatandaşın ise boynuzlardan tutarak etkisiz hale getirmek için uğraştığı boğa rodeo gösterilerini aratmayacak hamle yaptı. Şenol Şimşek'i savurarak ters bir şekilde yere düşüren boğayı yere yatırmayı başaran vatandaşlar, kesim anından sonra boğanın son hamlesiyle neye uğradığını şaşırdı. Şenol Şimşek'i boynuz hamlesiyle tekrar yere düşüren boğanın o görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü.
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