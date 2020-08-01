Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçirenler Belgrad Ormanı'na akın etti

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde memleketlerine veya tatile gitmeyen İstanbullular bayram tatilini değerlendirmek için parklara ve yeşil alanlara koştu.

Vatandaşlar piknik yapmak ve nefes almak için özellikle İstanbul'un en büyük yeşil alanlarından biri olan Belgrad Ormanı'na akın etti. Ailesiyle veya arkadaşlarıyla ormana gelen İstanbullular ormanın tadını çıkardı. Ormanın kalabalık olduğu görüldü. Şehrin stresinden uzaklaşmak için ormana gelenler havadan da görüntülendi. Alanda kimi vatandaşların korona virüs önlemleri kapsamında maske taktığı görüldü.

“Temiz hava almak ve piknik yapmak için geldik”

Ailesiyle beraber bayramı piknik yaparak değerlendirdiklerini dile getiren Kamuran Koca, “Ailemizle bayramda güzel bir şekilde piknik yapalım dedik. Bayramı bu şekilde değerlendirmek istedik. Hastalıklardan dolayı bir yere çıkamadığımız için temiz hava almak ve piknik yapmak için geldik. Şehir dışına çıkmayı düşünmedik. Pandemi döneminde bütün sağlık ekiplerimize yardımcı olmak için İstanbul dışına çıkmayı pek düşünmüyoruz. Belgrad Ormanı güzel, temiz ve büyük. Şu anda sabah olmasına rağmen kalabalık. Herkesin bayramını kutluyoruz" diye konuştu.

“Herkes şehirlerarası eşe dosta ziyarete gitti. Biz de böyle değerlendirmeyi düşündük”

Belgrad Ormanı'nın İstanbul'da nefes alınabilecek yerlerden biri olduğunu söyleyen Cemal Yücel, “Bayramda ailemiz ve aile dostlarımla birlikte ormana geldik. Kahvaltı ve piknik yapalım dedik. Herkes şehirlerarası eşe dosta ziyarete gitti. Biz de böyle değerlendirmeyi düşündük. Pandemiden dolayı büyüklerimizin yanına gitmek istemedik. İstanbul kalabalık. Taşıyıcı olabiliriz. Onları riske atmak istemedik. Bu bayram telefonla bayramlaştık. Ormanı biraz daha temiz tutmamız lazım. İstanbul'da nefes alabileceğimiz ender yerlerden birisi. Tamamen yeşiller içinde. İnsanlardan bir tek ricamız var. Getirdikleri çöpleri tekrar geri götürsünler. Burayı temiz tutalım. Herkese iyi bayramlar" dedi.