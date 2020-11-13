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Küçükçekmece’deki parka ilişkin iki belediye yetkilisi görevden uzaklaştırıldı

Küçükçekmece’de Atatürk Parkı’nda yer alan terör örgütünün kullandığı sembollere benzeyen görsellerle ilgili İstanbul Valiliği, Küçükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı S.G. ile Park ve Bahçeler Müdürü Ş.M., görevinden uzaklaştırıldığı duyurdu.

Güncel 13.11.2020, 12:34 13.11.2020, 14:07
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Küçükçekmece’deki parka ilişkin iki belediye yetkilisi görevden uzaklaştırıldı


Küçükçekmece Belediyesi’nin İstasyon Mahallesinde bulunan Atatürk Parkı’nda tamamlanan yenileme çalışmaları neticesinde bazı yer döşemelerinde “PKK terör örgütü sembol ve renklerinin kullanıldığı yönündeki ihbar, şikayet ve mahallinde yapılan tespitler üzerine” soruşturma başlatılmıştı. Döşemeler kaldırılırken konuyla ilgili İstanbul Valiliği’nden açıklama yapıldı. O açıklamada, “Küçükçekmece Kaymakamlığının konuya ilişkin 12 Kasım tarihli yazıları ile Valiliğimize gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; parkın yenilenmesiyle ilgili işlemlerden sorumlu olduğu tespit edilen Küçükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı S.G. ile Park ve Bahçeler Müdürü Ş.M., 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 137. vd. maddeleri gereğince, görevi başında kalmalarında sakınca görüldüğünden, Valiliğimizce görevinden uzaklaştırılmıştır” denildi.

#terör örgütü #propaganda #Park #küçükçekmece
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