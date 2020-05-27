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Koronavirüs balık fiyatlarını düşürdü

Sinop’ta korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlar evde kalınca, balık fiyatları düştü.

Koronavirüs balık fiyatlarını düşürdü

Sinop’ta korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlar evde kalınca, balık fiyatları düştü.

27 Mayıs 2020 Çarşamba 15:01
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Koronavirüs balık fiyatlarını düşürdü

Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlar evlerinde kalınca, balıkçılarda da işler azaldı. Balıkçılar, uzmanların da sık sık dile getirdiği 'vücudun direncini artırmak için balık yiyin' uyarılarından dolayı, vatandaşlara balık çağrısında bulundu.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan balıkçı Olcay Karabulut, “İnsanların dışarı çıkmama sebebinden dolayı satışlarımız azaldı. Yaşlılarımız dışarı çıktığı zaman biraz daha hareket oluyor. Şu anda bol bol barbun çıkıyor. Kilogramı 60 TL'den 25 TL'ye kadar düştü. Hamsimiz var. Kilogramı 50 TL'den 25-30 TL'ye kadar düştü. İskorpit var. Sinop'un meşhur olarak bilinen çarpan balığı. O da 100 TL'den 60 TL'ye kadar düştü. Satışlarımız azaldı. Dışarıya balık satışı yapamıyoruz. Restoranlar kapalı. İnsanlar dışarı çıkmadığı için alım gücü yok. Satışımız yok. Balık tüketimi yok. Vatandaşlar balık tüketsinler” dedi.

“KALAN BALIKLARI İHTİYAÇ SAHİPLERİNE VERİYORUZ”

Kalan balıkları ihtiyaç sahiplerini tespit ederek verdiklerini belirten Karabulut, “Günübirlik yenilmesi gereken balıklarımız oluyor. Bu balıkları akşam olduğunda ihtiyaç sahibi kişiler olarak belirlediğimiz vatandaşlara dağıtıyoruz" diye konuştu.

“MAĞDURUZ”

Satışların ve fiyatların düştüğünü ve mağdur olduklarını belirten Karabulut, “Şu durumdan tabi ki de memnun değiliz. İnsanların cebinde para da yok. İş de yok. Tüm mekanlar kapalı olduğundan dolayı satışımız azaldı. Fiyatlarımız düştü. Yaşlıları bekliyoruz. Mağduruz” ifadelerini kullandı.

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