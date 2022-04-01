Koronavirüs aşısı orucu bozar mı sorusuna Diyanet ne cevap verdi?

'Koronavirüs aşısı orucu bozar mı?' sorusu, ramazan ayı içinde aşı vurulmayı planlayan vatandaşlarca araştırılıyor. Vatandaşlar özellikle bu konuda Diyanet'in yanıtını merak ediyor. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın oruçlu iken aşı olmak konusundaki açıklaması...

Diyanet'in 'Aşı olmak veya iğne yaptırmak orucu bozar mı?' sorusuna yanıtı şöyle;

"Oruç; yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulur. Bu sebeple, besin değeri taşımayan aşılar orucu bozmaz."

Öte yandan bu soruya yanıt olarak şu cümleler de ekleniyor;