Kim Milyoner Olmak İster bugün yok mu, neden yok? Kim Milyoner Olmak İster sevenlerine şok!

Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümleriyle her Cumartesi izleyenleriyle buluşuyordu. Bugünün yayın akışı içerisinde sevilen yarışma programının yer almıyor oluşu dikkat çekti. "Kim Milyoner Olmak İster yok mu, neden yok, kaldırıldı mı?" gibi sorular vatandaşların bugün gündemine gelirken bugün diziseverler Kardeşlerim'in ilk bölümüyle Atv ekranlarında buluşacak. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm tarihi ise henüz belli değil.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER NEDEN YOK?

Ekranların en uzun soluklu tv programlarından biri olan ve sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı bu akşam ekranlara gelmeyecek. Programın sıkı takipçileri yaşanan bu durum karşısında yayıncı kanalın bir açıklamasının olup olmadığını araştırmaya başladı…

KİM MİLYONER OLMAK İSTER İZLEYENLERİNİ ÜZEN HABER!

Kim Milyoner Olmak İster programının yeni bölümünün neden yayınlanmadığına dair herhangi bir açıklama bulunmazken. Bu akşam 20 Şubat 2021 Kim Milyoner Olmak İster programının yerine Kardeşlerim dizisinin ilk bölümü yayında olacak... kayna:sabah.com