Kenan İmirzalıoğlu Eren Bülbül sorusunu sorarken göz yaşlarını tutamadı!

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasını sunan Kenan İmirzalıoğlu yarışmacıya sorduğu soruyu okurken zor anlar yaşadı. Sinem Kobal ile evli olan ve uzun zamandır yarışmayı sunan başarılı oyuncu Eren Bülbül sorusunu okurken ve sorunun yanıtını beklerken ağlamamak için kendini zor tuttu.

Yarışmaya katılan Şevval Gürsoy'a yöneltilen soru "PKK'lı teröristlerce, 11 Ağustos 2017'de şehit edilen Eren Bülbül, bugün kaç yaşında olacaktı?" sorusu idi. 30 bin TL'lik ödüle ulaşan yarışmacı 50 bin TL'lik soruyu Kenan İmirzalıoğlu'ndan dinlerken ünlü oyuncunun gözlerinin dolu dolu olması seyircilerin gözünden kaçmadı.

Şıklar arasında, 'A- 20', 'B- 22', 'C-24' ve 'D- 26' yer aldı. Gürsoy ilk hakkında B ardından ise C şıkkını seçti. Yanlış cevabı seçen yarışmacı, yarışmadan elendi.

Kenan İmirzalıoğlu ise konuşmasında "Maalesef 15 yaşında o cana kıydılar. Hepimizin kalbini yaktılar. Tüm şehitlerimizi minnetle anıyoruz. Bir Eren Bülbülümüzü kaybettik ama Ayşe annemiz bilsin ki o bütün Türkiye'nin evladı oldu" dedi.

Eren Bülbül, 11 Ağustos 2017'de Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında Türk emniyet güçleri ile PKK militanları arasında yaşanan çatışmada PKK'lıların saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Eren Bülbül daha 15 yaşındaydı.

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in teröristlerce şehit edilmesinin üzerinden 5 yıl geçti. Hasan ve Ayşe Bülbül çiftinin çocuğu olarak 1 Ocak 2002'de dünyaya gelen Eren Bülbül, Maçka'nın Köprüyanı Mahallesi'ndeki evde büyüdü. Bülbül, Köprüyanı İlkokulu ve Çatak İlköğretim Okulundaki eğitiminin ardından eğitimine Maçka Anadolu İmam Hatip Lisesinde devam etti.

Eren, babası Hasan Bülbül'ün 2016 yılında vefatının ardından, her fırsatta köyünde ve yaylada yevmiye usulüyle bahçe işlerinde çalışarak ailesinin geçimine katkı sağladı. Çok kısa süren hayatında annesi ve 12 kardeşiyle ekonomik zorluklar çeken Eren, çevresinde Trabzonspor'a olan tutkusu ve sevdasıyla tanınıyordu.

Maçka kırsalındaki evlerinin bulunduğu alanda, 11 Ağustos 2017'de, bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında ağır yaralanan Eren, kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinde şehit düştü.

Bülbül'ün cenazesi, 12 Ağustos 2017'de Maçka Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından, babasının da mezarının bulunduğu Köprüyanı Mahallesi'nde, evlerinin önündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Küçük yaşta şehadetiyle Türkiye'yi yasa boğan Eren Bülbül'ün sosyal medyadaki son fotoğrafları ve paylaşımları tüm Türkiye'nin hafızasında yer etti.

Sosyal medyada, köyünde sırtında odun taşırken görülen fotoğrafı ve "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın" paylaşımıyla Eren, milyonların gönlünde yer edindi. Şehadetinin ardından vatandaşlar, Eren'in paylaşımına "İyi ki varsın Eren" karşılığını verdi.