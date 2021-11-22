banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Bulgaristan'da seçimi Rumen Radev kazandı
Bulgaristan'da seçimi Rumen Radev kazandı
Kadir İnanır'ın son durumuyla ilgili açıklama geldi
Kadir İnanır'ın son durumuyla ilgili açıklama geldi
Ekmek fiyatı 4 Tl'ye doğru gidiyor!
Ekmek fiyatı 4 Tl'ye doğru gidiyor!
Türkiye ile Rusya arasında harita krizi
Türkiye ile Rusya arasında harita krizi

Kadir İnanır'ın son durumuyla ilgili hastaneden ve Jülide Kural'dan açıklama

Geçirdiği rahatsızlık sonrası Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Kadir İnanır'dan haber var. Usta oyuncunun dün ameliyata alındığı belirtildi. Hastaneden yapılan açıklamada, "Değerli sanatçımız Kadir İnanır'ın klinik seyrinde bir sapma gözlenmesi üzerine dün akşam üzeri ameliyata alınmıştır. Ameliyat başarılı geçmiş olup, kendisinin yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir." ifadelerine yer verildi. İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural ise, "Kadir İnanır hepinizin bildiği gibi bütün zorlukları aşacak güçte." dedi.

Güncel 22.11.2021, 10:10 22.11.2021, 10:25
Kadir İnanır'ın son durumuyla ilgili hastaneden ve Jülide Kural'dan açıklama

Cumartesi günü aniden fenalaşan Kadir İnanır, Muğla'dan ambulansla Denizli'ye getirilmişti. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen 72 yaşındaki usta sanatçı , burada tedavi altına alınmıştı. İki gündür doktor gözetiminde olan İnanır, dün operasyon geçirdi.

AMELİYAT BAŞARILI GEÇTİ

İnanır'ın sağlık durumu ile ilgili tedavi gördüğü Pamukkale Üniversitesi'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Üniversite Hastanemizde tedavi altında olan değerli sanatçımız Kadir İnanır'ın klinik seyrinde bir sapma gözlenmesi üzerine akşam üzeri ameliyata alınmıştır. Ameliyat başarılı geçmiş olup, kendisinin yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir." ifadeleri yer aldı.

JÜLİDE KURAL: KADİR İNANIR BÜTÜN ZORLUKLARI AŞACAK GÜÇTE

Jülide Kural da, hayat arkadaşı Kadir İnanır'ın son sağlık durumuyla ilgili paylaşımda bulundu. Usta oyuncunun rutin kontrollerinin yapılabilmesi için yoğun bakım ünitesine alındığını ifade eden Kural, "Kadir İnanır hepinizin bildiği gibi bütün zorlukları aşacak güçte." dedi.

Jülide Kural, yayınladığı gönderide şu ifadelere yer verdi:

Bildiğiniz gibi Kadir İnanır, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisine devam etmektedir. Hastalığın seyrinde yeni bir durumun gelişmesiyle, 21 Kasım Pazar günü gerçekleşen başarılı bir operasyonun ardından, rutin kontrollerin yapılabilmesi için yoğun bakım ünitesine alınmıştır. Ameliyat sonrası sağlık durumunda olumsuz herhangi bir durum saptanmamıştır. Çok sevdiği halkının, onun yanında olduğunu kalbinden hissettiğine eminim. Zor bir durum ama Kadir İnanır hepinizin bildiği gibi bütün zorlukları aşacak güçte ve cesarettedir. Her zaman söylediği gibi bu ülkeye mutlaka büyük "Barış" gelecek ve o günün sevincini hepimiz birlikte yaşayacağız. Saygılarımla...

"TAKİBİMİZ DEVAM ETMEKTEDİR"

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Ahmet Kutluhan ve Kadir İnanır’ın doktoru Prof. Dr. Çağdaş Erdoğan, dün açıklamalarda bulunmuştu. Rektör Kutluhan İnanır’ın felç riskinden söz edemeyeceklerini belirterek, “Büyük sanatçımız Kadir İnanır hastanemiz acil servisine gelmiştir. Hızlı bir şekilde gerekli tetikleri yapılmış ve beyin damar hastalığı ön tanısıyla servise alınarak yatağa yatırılmıştır. Kendisi dün akşam bizzat ziyaretimde bilinci açık koopere olup yakın takip edilmek üzere kendisine de bildirilmiş ve şuan da takibimiz devam etmektedir. Bu beyin damar hastalığı seyri açısından hafif ve hasar vermeden atlatılabildiği gibi daha ağır sonuçlar doğurabileceğinden birkaç gün daha yakın takibi gerekmektedir. Gerekli önlemleri almış ve tedavisine başlanılmıştır. Hastamız şu anda koopere. Herkese selamı var ve saygılar sunuyor.” demişti.

İnanır'ın sevki hakkında bilgi veren Kutluhan, “Beyin damar hastalığı olduğu için hastanemiz tüm gerekli malzemelere ve doktorlara sahiptir. Ayrıca böyle durumlarda hastanın seyahat etmesi uçakla da olsa sıkıntılı olabileceğinden bu riske girmemek gerekir. Tıbben sevki birkaç gün sonra olabilir. Şu anda felçten söz edemeyiz. Hastamızda böyle bir durum yoktur. Ancak gelişebileceği endişesiyle yakın takip ve tedavi ediyoruz.” diye konuşmuştu.

"HAYATİ TEHLİKESİ YOK"

Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır da konuyla ilgili açıklamada bulunmuştu. Basında Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla çıkan haberleri yalanlayan Levent İnanır, Kadir İnanır'ın hayati tehlikesi bulunmadığı gibi felç riski taşımadığını da söylemişti.

Levent İnanır, "Daha önce beyninde pıhtı atması gibi bir durumun olduğu sanıldı ama öyle değil. Pıhtı ameliyat olan gözünde oluşmuş. Sarı nokta nedeniyle yeni bir operasyon yaptırmıştı. Oradan bir pıhtı atması oldu, ama kan sulandırıcıyla sorun halloldu." demişti.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRMÜŞTÜ

Ünlü aktör Kadir İnanır, pıhtı atması nedeniyle 2018 yılında yoğun bakıma alınmıştı. Pıhtının beyin damarı tıkanıklığına sebep olduğunun anlaşılmasının ardından ameliyata alınan Kadir İnanır, tedavisinin ardından hayati tehlikeyi atlatmıştı.

Şubat 2012'de bel fıtığı ameliyatı olan İnanır, ardından akciğerlerinde görülen bir tümör nedeniyle bir operasyon daha geçirmişti.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 13 26
3. Konyaspor 13 26
4. Alanyaspor 13 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Karagümrük 13 22
7. Başakşehir 13 21
8. Galatasaray 13 21
9. Beşiktaş 13 20
10. Adana Demirspor 13 19
11. Altay 13 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 13 15
15. Sivasspor 13 13
16. Giresunspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Göztepe 12 9
19. Kasımpaşa 13 9
20. Rizespor 13 7
Takımlar O P
1. Ümraniye 12 27
2. Ankaragücü 13 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. Tuzlaspor 12 20
7. Kocaelispor 12 20
8. İstanbulspor 12 19
9. Adanaspor 13 18
10. Samsunspor 11 15
11. Bursaspor 12 14
12. Denizlispor 12 14
13. Menemenspor 12 14
14. Gençlerbirliği 12 14
15. Boluspor 12 13
16. Manisa FK 13 13
17. Ankara Keçiörengücü 12 10
18. Altınordu 13 10
19. Balıkesirspor 12 6
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Man City 12 26
3. Liverpool 12 25
4. West Ham 12 23
5. Arsenal 12 20
6. Wolverhampton 12 19
7. Tottenham 12 19
8. M. United 12 17
9. Brighton 12 17
10. Crystal Palace 12 16
11. Everton 12 15
12. Leicester City 12 15
13. Southampton 12 14
14. Brentford 12 13
15. Aston Villa 12 13
16. Watford 12 13
17. Leeds United 12 11
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 12 8
20. Newcastle 12 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 13 30
2. Real Sociedad 14 29
3. Sevilla 13 28
4. Atletico Madrid 13 26
5. Real Betis 14 24
6. Barcelona 13 20
7. Rayo Vallecano 13 20
8. Athletic Bilbao 13 19
9. Osasuna 14 19
10. Valencia 14 18
11. Espanyol 14 17
12. Villarreal 13 16
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Celta de Vigo 14 13
16. Cádiz 14 12
17. Granada 13 11
18. Elche 14 11
19. Getafe 14 9
20. Levante 14 7