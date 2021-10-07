İTÜ Yatırım Kulübü 'Trendler Zirvesi' gün sayıyor...

İstanbul Teknik Üniversitesi Yatırım Kulübü; 19 yıldır faaliyetini sürdüren, kulüpçülük anlayışını evrensel değerler ışığında kalıpların dışına çıkararak değişime ve yeniliğe açık, birçok hedef kitleye hitap eden organizasyonlar ve projelerle beraber “Yatırımın en büyüğü kendinize!“ mottosuyla yola çıkmış bir öğrenci kulübü. Bu yıl düzenlenecek olan Trendler Zirvesi organizasyonu da bu mottoya bağlı olacak şekilde düzenleniyor.

Trendler Zirvesi; ilk yılında butik bir etkinlik olarak gerçekleştirilen ve sonrasında yoluna zirve olarak devam eden, katılımcıları başta teknoloji olmak üzere çeşitli alanlardaki global trendler hakkında bilgilendirirken yol göstermeyi amaçlayan, genç, dinamik ve interaktif bir organizasyon. 3-4-5 Kasım 2021 tarihlerinde online olarak gerçekleştirilecek Trendler Zirvesi bu sene alanında uzman konuşmacılarıyla başta sürdürülebilirlik, dijitalleşme, yapay zeka ve sosyal medya konuları olmak üzere gündemdeki birçok konuyu işleyecek.

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