İstiklal Caddesi’ne gidecekler dikkat! Girişlere sınırlama getirildi

Beyoğlu Kaymakamlığı İlçe Umumi Hıfzısıhha Meclisi dün saat 15.30’da Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli başkanlığında olağanüstü toplandı. Toplantıda corona virüsü salgını nedeniyle alınan tedbir ve önlemler değerlendirildi.

Toplantıda yoğunluğun fazla olduğu Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi için yeni ek tedbirler alındı.

Buna göre yarın sabah saat 10.00’dan geçerli olmak üzere İstiklal Caddesi’nin Taksim Meydanı girişinden Tünel Meydanı’na kadar olan kısmının girişlerinin fiziki engellerle kontrol altına alınacağı, kontrol altına alınacak kısmının uzunluğunun 1500 metre, ortalama genişliğinin 14 metre ve toplam alanının 21000 metrekare olması nedeniyle her 3 metrekareye 1 kişi, toplam 7000 kişinin bu alanda aynı anda bulunabileceği, caddede kolluk ve zabıtanın mesafe kontrollerinde belirlenen yoğunluğun aşıldığını tespit etmesi durumunda kişilerin caddeye girişini durdurulacağı açıklandı.