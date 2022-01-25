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İstanbul Havalimanı’nda uçuşlar ne zaman başlayacak?
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi açıklamasında “İstanbul Havalimanında pistleri ve operasyon alanlarını kardan temizlemek için yoğun çalışma devam etmektedir. Saat 13.00 den sonra Havalimanı uçuş faaliyetlerine başlayacaktır” ifadelerini kullandı.
Güncel 25.01.2022, 10:59
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi açıklamasında “İstanbul Havalimanında pistleri ve operasyon alanlarını kardan temizlemek için yoğun çalışma devam etmektedir. Saat 13.00 den sonra Havalimanı uçuş faaliyetlerine başlayacaktır” ifadelerini kullandı.