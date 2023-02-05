İstanbul'da yoğun kar yağışı sonrası trafiğe çıkış yasağı

MOTOSİKLET, SCOOTER VE MOTORKURYELERE YASAK



Öte yandan Vali Yerli kaya yaptığı son dakika açıklaması ile bugün saat 18.00'den sonra etkisini artırması beklenen fırtına, karla karışık yağmur ve kar yağışı nedeniyle; Motosiklet, Elektrikli scooter ve Motokuryelerin trafiğe çıkmalarına izin verilmeyeceğini duyurdu.

İMAMOĞLU BİLGİLENDİRME YAPTI



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da yaklaşık 10 bin personel ile 2 bin 275 araç ve iş ekipmanı ile karla mücadeleye hazır olduklarını belirtti. İmamoğlu İstanbullular'a uyarılarda bulunarak, mümkün olduğu kadar dışarıya çıkılmaması, zorunla hallerde toplu taşımanın kullanılmasını önerdi.

SABİHA UÇUŞLARINA AZALTMA



Beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısında Uçuş azalma kararı alındı. Konuyla ilgili olarak Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş’ den (HEAŞ) yapılan açıklamada, "Yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında; 05.02.2023 tarihi saat 17:00’den itibaren olan uçuşlarda % 20, 06.02.2023 tarihinde tüm gün %10, 07.02.2023 tarihinde tüm gün %10 oranlarında uçuş azaltma yapılacaktır. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" denildi.