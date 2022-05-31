İstanbul Büyükşehir belediyesi, Suriyeli Yardım Kartlarını” İptal Etti Mi?

İBB Hangi Desteklerde Bulunuyor?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) Suriyelilere veya herhangi bir göçmen gruba yönelik ayrı bir sosyal yardım kartı bulunmuyor. İBB, Sosyal ve Ekonomik Destek Programı (SEDEP) ile ihtiyaç sahiplerine çeşitli yardımlarda bulunuyor. İBB’nin resmi sitesinde yazanlara göre yararlanabilinen sosyal destekler şöyle:

Sosyal Destek Kartı (İstanbulkart)

Eşya Desteği

Tersine Göç Desteği

İstanbul Halk Süt Desteği

İstanbul Halk Ekmek Desteği

Askıda Fatura

Aile Destek Paketi

Anne Bebek Destek Paketi

Eğitim Destek Paketi

Tablet Desteği

Yeni Doğan Desteği Paketi

İBB’nin Sosyal Destek Kartı Kimlere Veriliyor?

Yalnızca muhtaç, dar gelirli ve yoksul yurttaşlara verilen İBB’nin sosyal yardım kartı İstanbulkart, belirli limitlere sahip olan ve limitleri belirli aralıklarla yüklenen yardım kartlarını ifade ediyor. İBB’nin anlaşmalı olduğu mağazalarda geçerli olan, bankamatik ve kredi kartı şeklinde kullanılabilen kartlara İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenli olarak, aylık sosyal yardım parası yatırılıyor.

Sosyal yardım kartı başvurularında kişisel bilgilerle birlikte meslek, aylık kazanç ve gidere dair sorular sorularak İstanbul şehir sınırlarında yaşayan ihtiyaç sahipleri tespit ediliyor. İstanbulkart başvurularında ihtiyaç sahipliği esas alınırken, Suriyelilere veya herhangi bir gruba ayrıcalık tanınmıyor. İBB’nin İstanbulkart dışında herhangi bir “ayrıcalıklı” kartı da bulunmuyor.

ABB’nin de Göçmenler İçin Ayrı Bir Uygulaması Bulunmuyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara il sınırları içinde yaşayan ekonomik sıkıntı içerisindeki yurttaşların gıda ve temizlik malzemesi, yakacak, ekmek, giyim, eğitim gibi temel ihtiyaçlarını karşılıyor. Belediyeye müracaatlar, yoksulluk belgesi ile adrese dayalı aile beyanı, nüfus cüzdanı fotokopileri ve başvuru formuyla yapılıyor.

İstanbul’da olduğu gibi Ankara’da da ihtiyaç sahiplerine verilen tek bir kart mevcut. Başkent Kart olarak adlandırılan bu karta muhtaç ve dar gelirli kişiler başvurabiliyor. İhtiyaç sahiplerinin başvurularının kabulü halinde karta düzenli olarak, belirli miktarda yarım parası Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırılıyor.

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki ne İstanbul ne de Ankara Büyükşehir Belediyeleri tarafından alınan böyle bir karar mevcut değil. Olmayan bir uygulamayı da zaten kaldırmak mümkün değil...